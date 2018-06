Der kanadisch-österreichische Autozulieferer Magna plant den Bau von Premium-Elektrofahrzeugen - und will dafür mit einem chinesischen Autobauer kooperieren.

Der kanadisch-österreichische Autozulieferer Magna will in China Elektroautos bauen. Wie der Konzern am Montag mitteilte, wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...