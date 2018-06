Edinburgh / London - In den meisten Ländern werden Bankaktien oft als Barometer für die Konjunkturlage im Inland, in der Region oder auch weltweit gewertet. Doch Investitionen in globale Bankaktien sind eine heikle Angelegenheit. Die Kurse werden von unzähligen Faktoren getrieben. Eine Analyse von Mark Peden, Investment Manager International Equities, Kames Capital.

Die Erträge im Bankensektor resultieren aus einer Kombination von Zinsen, Regulierung und Rivalen. Vor diesem Hintergrund schneiden sie unter zwei Aspekten deutlich besser, unter einem jedoch deutlich schlechter ab. Das erklärt wahrscheinlich, weshalb Anleger sich seit Kurzem auf den Sektor zurückbesinnen: Steigende Zinsen sind gut für die Kreditmargen und bilden die Grundlage für höhere Wiederanlagerenditen, sprich Erlöse. Die notwendigen Regulierungsauflagen werden, nachdem sie einen Höhepunkt erreicht hatten, inzwischen langsam wieder gelockert und bescheren höhere Dividenden und verstärkte Aktienrückkäufe. Angesichts der niedrigen Eintrittsbarrieren insbesondere im Kernbankgeschäft ist und bleibt der Wettbewerb, vor allem durch kostengünstige Rivalen, eine ständige Bedrohung für etablierte Institute, die versuchen, sich in einer zunehmend digitalisierten Bankenwelt zu behaupten.

Optimismus für börsenkotierte italienische Banken

Anlagen in europäische Bankaktien waren in letzter Zeit gleichwohl sicher keine besonders erfolgreiche Anlagestrategie: Die Zinskurven in Europa wehen dem Sektor weiter kräftig ins Gesicht und ersticken jede Margensteigerung im Keim, obwohl es Anzeichen für eine Belebung der Kreditnachfrage gibt. In einigen Kreisen wird nach wie vor ein Kapitalengpass wahrgenommen, und die börsenbezogenen Geschäftsaktivitäten vieler Banken verlieren weltweit Marktanteile. Die jüngsten politischen Entwicklungen, vor allem in Italien, haben zu einer aggressiven Weitung der Anleihespreads in Peripherieländern geführt. Gleichzeitig weisen die Kurse von Bankaktien in der Regel eine negative Korrelation zur Spreadentwicklung auf. Daher zählen italienische Banken in letzter Zeit zu den Schlusslichtern. Trotz einiger gravierender politischer Fehltritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...