Umfragen zeigen: Die Wahlen in der Türkei werden für Präsident Erdogan kein Selbstläufer. Die Opposition sieht sich im Aufwind.

Die "Osmanische Ohrfeige" war eine sagenumwobene Nahkampftaktik von Soldaten des osmanischen Heeres, der Schlag mit der flachen Hand soll einst Menschen und sogar Pferde außer Gefecht gesetzt haben. Geht es nach Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, soll bei der Präsidenten- und Parlamentswahl am kommenden Sonntag das Volk der Opposition die verheerende Klatsche verpassen.

"Sind wir bereit, ihnen am 24. Juni so eine Osmanische Ohrfeige zu geben?", fragte er in einer Wahlkampfrede vor jubelnden Zuhörern. "Dafür werden wir hart arbeiten. Kein Zurücklehnen, kein Innehalten!"

Ob das reichen wird? Erdogan absolviert mehrere Auftritte täglich, sein Wahlkampf wirkt verglichen mit früher aber kraft- und einfallslos. Immer dieselben Phrasen, immer dasselbe Eigenlob: Seine Regierung habe Brücken und Flughäfen, Straßen und Krankenhäuser gebaut. Die Opposition sei ein "Zerstörungsteam".

Der Jubel des oftmals herangekarrten Publikums wirkt gelegentlich eher pflichtbewusst. Vom Enthusiasmus früherer Wahlen ist wenig zu spüren, was nicht nur am kürzlich beendeten Fastenmonat Ramadan liegen dürfte.

Die Opposition wittert dagegen erstmals seit Jahren Morgenluft. Der Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei CHP, Muharrem Ince, kann Erdogan rhetorisch das Wasser reichen und begeistert Zuhörer mit seiner Schlagfertigkeit. Nach mehr als 15 Jahren Erdogan steht Ince für einen Neuanfang.

"Ein müder Mann kann die großen Probleme der Türkei nicht lösen", rief er kürzlich. "Es braucht frisches Blut, frisches Blut!" Tatsächlich wirkt Erdogan in diesem Wahlkampf manchmal, als leide er unter dem Phänomen, das er selber Teilen seiner AKP attestiert hat: "Metallermüdung".

Erdogan wird bei der Präsidentenwahl am Sonntag unter den sechs Kandidaten die meisten Stimmen gewinnen, daran lassen Umfragen keinen Zweifel. Offen ist aber, ob er am 8. Juli in die Stichwahl muss - die AKP bereitet sich darauf vor. Der Gegenkandidat hieße dann wohl Ince, er könnte auf die Stimmen von Erdogan-Gegnern auch aus anderen Lagern als dem der kemalistischen CHP setzen.

Zweite Wahlrunde könnte neue Dynamiken freisetzen

Aus Sicht von Erdogans Gegnern könnte es die letzte Chance sein, die von ihnen befürchtete "Ein-Mann-Herrschaft" zu verhindern. Schon jetzt ist nicht nur die EU hochgradig besorgt über die Lage in der Türkei: Nach dem Putschversuch vom Juli 2016 ließ ...

