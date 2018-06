Die Vorzugsaktien von Volkswagen haben am Montag nachgegeben. Mit einem Abschlag von 1,93 Prozent auf 157,93 Euro waren sie am Vormittag der größte Verlierer im Dax . Die vorläufige Festnahme von Audi-Chef Rupert Stadler drückte am Markt auf die Stimmung für die VW-Aktie.

Diese gab deutlich stärker nach als die Papiere von BMW (-0,9%) und Daimler (-1%). Mit Stadler sei in der Aufarbeitung der Dieselaffäre der bislang ranghöchste Manager des VW-Konzerns festgenommen worden, sagte ein Händler. Anleger reagierten folglich mit Vorsicht und lösten VW-Positionen auf./bek/stw

ISIN DE0007664039

