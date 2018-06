Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Der U-Bahn-Auftrag der Start Chicago für das andere Unternehmen des Tesla-Chefs, The Boring Company, bedeute auch für den Elektroautohersteller enormes Potenzial, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Montag vorliegenden Studie. Tesla als Zulieferer des Infrastrukturunternehmens könnte noch günstig einen Anteil übernehmen oder, was er für wahrscheinlicher hält, eine Entwicklungspartnerschaft für Aktien gegen Know-how eingehen. Das Risiko für die Aktionäre von Tesla sei in jedem Fall überschaubar./ag/la

Datum der Analyse: 18.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US88160R1014

AXC0103 2018-06-18/12:01