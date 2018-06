Viele Investoren fällt es nicht leicht, die richtige Anlagestrategie zu finden. Einige Stile funktionieren - abhängig von den Marktbedingungen - besser als andere. So ist zum Beispiel ein wertorientierter Stil oder eine Wachstumsstrategie nicht immer das effektivste Mittel, um den Index über einen bestimmten Zeitraum zu schlagen. Anstatt jedoch die Anlagestrategien je nach Marktbedingungen ständig zu ändern, sollten die Anleger einen einfachen Ansatz wählen, der unter verschiedenen Szenarien gut funktionieren könnte. Viel Lärm um nichts Die Aktien und ihre Bewegungen sind ständig von einer beträchtlichen Menge an "Lärm" umgeben. Marktlärm beschreibt man am besten als kurzfristige Kursbewegungen, Trendnachrichten und sogar ...

