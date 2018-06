Der Akkumulatorenhersteller in Bad Staffelstein soll durch die Kappung der Lastspitzen beim Strombezug jährlich Kosten bis zu 10.000 Euro einsparen. IBC Solar hat den Großspeicher so ausgelegt, dass eine dauerhafte Lastreduzierung von 80 Kilowatt erreicht wird.IBC Solar hat ein Pilotprojekt für Peak Shaving mittels Großspeicher für ein Industrieunternehmen realisiert. Anfang Juni sei auf dem Gelände der Akkumulatorenfabrik Moll ein Lithium-Ionen-Speicher mit 80 Kilowattstunden Nutzkapazität in Betrieb genommen worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. In dem Container seien auch Wchselrichter ...

