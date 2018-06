Linz (ots) - Vom 20. bis 22. Juni 2018 trifft sich in München die weltweite Energiebranche auf der Messe "The smarter E". Die unter diesem Dach stattfindende Fachmesse Power2Drive widmet sich speziell dem Thema Elektromobilität. Als einer der weltweiten Top-Hersteller für intelligente Ladeinfrastrukturlösungen ist KEBA in diesem Jahr erstmalig in Halle C1, Stand 410 mit dabei.



Energiemanagement der Zukunft



Ihr größtes Potenzial entfaltet die Elektromobilität, wenn die Ladeinfrastruktur Möglichkeiten zur Vernetzung mit alternativen Energien bietet. Dabei liegt die Zukunft der Energieversorgung in der Sonnenenergie, genauer gesagt in selbst erzeugtem PV-Strom und einem intelligenten Energiemanagement.



Genau diese sektorenübergreifende Energielösung präsentiert The smarter E als Innovationsplattform für die neue Energiewelt mit ihren vier parallel stattfindenden Energiefachmessen.



Die "KEBA Energy World" virtuell erleben



Auf knapp 80 m² in Halle C1, Stand 410 präsentiert das österreichische Automatisierungsunternehmen, das in diesem Jahr sein 50jähriges Bestehen feiert, spannende Lösungen für jeden Anwendungsfall. Besucher können zudem virtuell in die "KEBA Energy World" eintauchen und auf spielerische Weise erleben, welche Herausforderungen sich beim Laden in unterschiedlichen Anwendungsszenarien ergeben und wie KEBA diesen mit viel Know-how, Intelligenz und ausgeklügelten, technischen Feinheiten begegnet.



Elektromobilität boomt



Der Boom in der Elektromobilität bzw. das generelle Marktwachstum macht sich auch bei KEBA durch eine ständig steigende Nachfrage bemerkbar: über 34.000 Wallboxen konnte das Linzer Technologieunternehmen allein im vergangenen Geschäftsjahr verkaufen. Sie werden ausschließlich am Standort in Linz, Oberösterreich entwickelt und produziert und weltweit verkauft.



50jähriges Bestehen und Rekordwachstum



Nach 50 Jahren Firmengeschichte feiert KEBA 2018 Geburtstag. Im vergangenen Geschäftsjahr (April 2017 bis März 2018) erzielte die KEBA Gruppe einen Umsatz von 253,6 Mio EUR. Das entspricht einem Umsatzwachstum von 31,5% und dem höchsten Umsatz der 50jährigen Unternehmensgeschichte.



Neue Organisationsform



Auf dem langjährigen Firmenerfolg und dem Rekordwachstum ruht sich das Unternehmen aber keineswegs aus. Vielmehr arbeitet KEBA an neuen Strategien, um sich (markt)fit für die Zukunft aufzustellen. "In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, möglichst marktnah, schnell und agil reagieren zu können", erklärt Gerhard Luftensteiner, Vorstandsvorsitzender der KEBA AG. "Die Innovationszyklen werden kürzer, die Geschwindigkeit steigt. Die Digitalisierung bringt Veränderungen und Disruptionen mit sich, die es zu nutzen gilt; die Prognostizierbarkeit nimmt ab, die Welt wird volatiler und mehrdeutiger."



Um in diesem sich verändernden Umfeld weiterhin erfolgreich zu bleiben, hat sich das Linzer Unternehmen neu aufgestellt und Schritte in eine neue Organisiertheit gesetzt. "Die Fähigkeit, agil zu handeln, hat bei uns einen hohen Stellenwert, ebenso wie eine sehr flache, marktorientierte Organisation, die auf eine hohe Selbstverantwortung setzt", erzählt Gerhard Luftensteiner über die neue Organisationsform, die bei KEBA in den letzten beiden Jahren entwickelt wurde und seit fast einem Jahr bereit gelebt wird. "Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft, weil wir wissen, dass wir gut gerüstet sind für die kommenden Herausforderungen."



