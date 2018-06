Köln (ots) - Der PENNY-Markt "Im Steinbruch" in Georgsmarienhütte wurde am 14.06. vom POPAI Verband im Rahmen einer festlichen Gala in Frankfurt am Main mit dem goldenen POPAI D-A-CH Award (in der Kategorie "Visual Mechandising, Retail Design, Ladenbau, Shop in Shop Systeme, Flagship Stores") ausgezeichnet. Der rund 900 Quadratmeter große Markt wurde im Juni vergangenen Jahres eröffnet und befindet sich im Zentrum von Georgsmarienhütte (südlich von Osnabrück). Die Stadt Georgsmarienhütte blickt auf eine jahrzehntelange Stahlindustrietradition zurück. Dieses Kolorit greift der PENNY-Markt konsequent, authentisch und schlüssig auf.



"Bereits seit über 50 Jahren setzt POPAI sich für die Verwendung und Erforschung von POS-Technologien und POS-Marketing ein. Mit dem POPAI D-A-CH Award zeichnen wir in diesem Sinne jedes Jahr verschiedenste Unternehmen und Dienstleister aus, deren POS-Maßnahmen unsere Fachjury durch Innovation und hohe Qualität überzeugen", so Karin Wunderlich, Executive Vice President POPAI D-A-CH.



"Mit viel Herzblut, Kreativität und Einsatzbereitschaft ist in Georgsmarienhütte ein Markt entstanden, der den lokalen Besonderheiten der Region huldigt und diese in seinem innovativen Design optimal aufgreift. Ich bin sehr dankbar und stolz, dass wir mit dem Konzept überzeugen und uns gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnten", sagt Claus-Dieter Ziemann, PENNY Regionsleiter Nord.



Knapp über ein Jahr dauerte der Umbau, der im Kern keinen Stein auf dem anderen ließ. Entstanden ist ein echter Hingucker: Eine Förderlore als Dekoelement, Verwendung von Original Gleisbettsteinen, Wandgemälde auf der Steinbruchstützmauer, Stahlrohre - viele liebevolle Details geben dem Markt vom Parkplatz bis in den Mitarbeiter-Aufenthaltsraum seine außergewöhnliche Optik im Industriedesign. Im Markt, der montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr geöffnet hat, arbeiten zwölf Mitarbeiter. "Wir möchten uns bei PENNY bedanken: Für das Vertrauen in unsere Ideen. Und für den Mut, diesen innovativen, außergewöhnlichen Markt mit uns gemeinsam so umzusetzen, wie er jetzt ist. Es war eine tolle Teamarbeit. Und wir hatten riesigen Spaß", freut sich Thomas Leuschen, Geschäftsführer von der Werbeagentur TeamWFP.



Der Verband POPAI ("Point of Purchase Advertising International") setzt sich seit 1963 für die POS Interessen von Industrie, Handel, POS-Produzenten und Dienstleistern ein. Als global agierende Non-Profit Organisation versteht sich POPAI heute als Kompetenzcenter und Kommunikationsplattform für "Marketing at Retail" auf nationaler und internationaler Ebene. Die POPAI D-A-CH Awards wurden dieses Jahr bereits zum achten Mal vergeben. Dabei wurden die nominierten Teilnehmer in verschiedenen Kategorien von einer Fachjury beurteilt und gekürt. Die insgesamt 15 Kategorien bilden das gesamte Spektrum der Aktivitäten am Point of Sale ab und reichen von POS Materialien bis zu komplexen Verkaufsförderungsaktionen, Visual Merchandising und digitalen Technologien.



PENNY erzielte 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.



OTS: PENNY Markt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59659 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59659.rss2



Für Rückfragen: PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.de