Es ist die größte Bankfusion in Großbritannien seit der Finanzkrise: Virgin Money hat sich mit einem Konkurrenten zusammengeschlossen.

Die Bank des Milliardärs Richard Branson, Virgin Money, will es zusammen mit einem britischen Konkurrenten mit den vier Großbanken des Königreichs aufnehmen. In der geplanten Allianz der beiden mittelgroßen Geldhäuser wird Virgin Money für umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro (1,7 Milliarden Pfund) von dem Institut CYBG übernommen, wie CYBG am Montag mitteilte.

Damit ...

