Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz vieler bedeutender Ereignisse wie zwei wichtige Notenbanksitzungen, Zinsanhebung in den USA, Ausweitung der Protektionismus-Spirale sowie dem dreifachen Verfallstag an den Terminbörsen hielt sich die Volatilität der vergangenen Handelswoche bei Euro und US-Dollar insgesamt in Grenzen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...