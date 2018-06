Heidelberg (ots) -



Der "Arbeitsschutz-Oscar" der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) wurde in diesem Jahr zum 21. Mal verliehen. An dem Wettbewerb 2018 hatten sich deutschlandweit 522 Frauen und Männer mit 225 Beiträgen beteiligt. Für die besten Ideen für eine sichere Arbeitswelt erhielten 31 Preisträger und Preisträgerinnen aus neun Unternehmen den BG RCI VISON ZERO Förderpreis. Dieser wurde in acht Kategorien verliehen. Die Förderpreise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Hinzukommen 14 Nominierungsprämien à 1.000 Euro.



Der Förderpreis der BG RCI ist der höchst dotierte Arbeitsschutzpreis in Deutschland und wurde am 15. Juni 2018 im Kaisersaal in Erfurt verliehen. Der Preis ist personengebunden und geht direkt an die innovativen Köpfe in den Unternehmen. Seit 1997 haben sich mehr als 13.500 Menschen aus über 4.000 Betrieben mit rund 6.700 Ideen an ihm beteiligt.



Im Rahmen der Preisverleihung würdigte Christian Pfaff, alternierender Vorsitzender der Vertreterversammlung der BG RCI, die Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer als "Bannerträger der VISION ZERO". Sie teilten die Präventionsstrategie der BG RCI, die zum Ziel habe, dass niemand mehr durch die Arbeit getötet wird, erkrankt oder so schwer verletzt wird, dass er oder sie lebenslange Schäden davon trägt. Pfaff betonte: "Sie alle haben mit Ihren Ideen dazu beigetragen, Arbeitsplätze sicherer und gesünder zu machen. Haben somit menschliches Leid verhindert und damit auch Produktionsausfälle reduziert und Kosten gespart."



Dr. Christoph Hommertgen, Vorsitzender der Vertreterversammlung, rief in seinen Schlussworten dazu auf, die Ideen in die Unternehmen zu tragen und die "Menschen vor Ort für den Förderpreis, für die Nutzung der gesammelten Ideen und für den so entstehenden notwendigen Dialog untereinander zu begeistern."



Die Preisträgerinnen und Preisträger 2018



KATEGORIE "SICHERHEITSTECHNIK" An- und Abschlagen von Betonfertigteilen ohne Leiter Christian Multhaupt, Aeilt de Boer (WEC Turmbau Emden GmbH, Emden)



KATEGORIE "KLEINE UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN (KMU)" Arbeitsplatz allergiegerecht optimiert Boris Bielkine, Eike Sören Hempel, Thomas Trautmann, Daniel Doerler, Yunus-Emre Yanik, Max Kröger, Christiane Sander (Bielkine Sattlerei, Hannover)



KATEGORIE "GESUNDHEITSSCHUTZ" Verbesserung der Ergonomie bei Schleifarbeiten Rolf Kammerer, Dominic Kammerer (Kammerer GmbH, Remchingen)



KATEGORIE "ORGANISATION" Interaktive Übungstafel zur praxisnahen Schulung Andreas Schlemmer (EHL AG, Kruft) Michael Egartner, Sven Schimbold (EHL AG, Werk Neu-Bamberg, Neu-Bamberg) Andreas Kaczmarczyk (EHL AG, Werk Kindsbach, Kindsbach)



KATEGORIE "VERKEHRSSICHERHEIT" FABRI-MOLL Safe Curtain® - zusätzliche Ladungssicherung Thorald Keim, Mario Schmidtchen, Heinz-Günter Schwarzkopf (Fabri Planen GmbH & Co.KG, Finnentrop)



KATEGORIE "AUSZUBILDENDE" Sicherer Transport von Rohren und Wellen mit dem Gabelstapler Ingo Stolzheise, Günter Seelbach, Matthias Schreiner, Jonas Schneider, Ulrich-Gunnar Dietrich, Jan-Niklas Klein, Tom Kunz, Pascal Kaltwasser (Schaefer Kalk GmbH & Co.KG, Werk Hahnstätten, Hahnstätten)



KATEGORIE "PRODUKTE" Verbesserung der Maschinensicherheit durch Handschuhe mit eingewebten Silberfäden Rainer Seiz (Seiz Industriehandschuhe GmbH, Metzingen) Ferdinand Nock (NOCK Maschinenbau GmbH, Friesenheim)



KATEGORIE "PRÄVENTIONSKULTUR" Training zur Wahrnehmung von Gefahren und Einschätzen von Risiken Reiner Mößner, Fabian Schmitt, Nikolas Götz (Essity Operations Mannheim GmbH, Mannheim)



