FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesbank erwartet, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland trotz anhaltend enttäuschender Konjunkturdaten im zweiten Quartal verstärken wird. Die Bundesbank begründet ihre Einschätzung mit dem Wegfall von Sonderfaktoren, die das Wachstum zu Jahresbeginn belastet hätten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im ersten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen, im vierten Quartal 2017 um 0,6 Prozent und im Quartalsschnitt des gesamten Vorjahres um 0,7 Prozent.

"Nach dem verhaltenen Wachstum zu Jahresbeginn 2018 dürfte die deutsche Wirtschaft im Frühjahr wohl wieder kräftiger expandieren", schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht für Juni. Ausschlaggebend dafür sei, dass die Sondereinflüsse, die die gesamtwirtschaftliche Aktivität im Winterquartal gedämpft hätten, ausliefen. Dies gelte insbesondere für die in diesem Jahr ungewöhnlich starke Grippewelle.

Bundesbank rechnet mit steigendem Staatskonsum

"Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass sich der Staatsverbrauch wieder erholt, nachdem er im Vorquartal erstmals seit vielen Jahren spürbar nachgab", prognostiziert die Bundesbank. Allerdings sei der Umfang der dämpfenden Sonderfaktoren und der davon im laufenden Vierteljahr ausgehenden Rückpralleffekte schwer abzuschätzen. Zudem sei das Indikatorenbild gegenwärtig ohnehin "recht gemischt".

Tatsächlich lassen derzeit weder Einkaufsmanager- und Ifo-Umfrage noch die im Finanzssektor erhobenen Stimmungsindikatoren eine baldige konjunkturelle Besserung erwarten. Die bisher für den ersten Monat des zweiten Quartals vorliegenden harten Konjunkturdaten sind allenfalls durchwachsen: Die Produktion im produzierenden Sektor lag im April um knapp 0,5 Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals, die Einzelhandelsumsätze um 1,7 Prozent darüber. Die Exporte sanken im April leicht, der kräftige Importanstieg gilt hingegen als ein Anzeichen für eine robuste Konjunktur.

Nach Einschätzung der Bundesbank wird das Wachstum trotz der für das zweite Quartal erwarteten leichten Belebung nicht an die hohen Raten des vergangenen Jahres heranreichen. Das liege vor allem an der zuletzt eher schwunglosen Entwicklung in der Industrie. Der private Verbrauch dagegen wird laut Bundesbank ebenso eine Wachstumsstütze bleiben wie der Bausektor.

