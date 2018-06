BERLIN (Dow Jones)--CSU-Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will einem Bericht zufolge die Kontrolle von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen schrittweise verschärfen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet, will der CSU-Politiker ab sofort diejenigen Asylbewerber von der Polizei abweisen lassen, die hierzulande bereits einen Asylantrag gestellt haben, der abgelehnt wurde.

"Ich werde veranlassen, dass Personen, die ein Aufenthaltsverbot haben oder eine Wiedereinreiseverbot, ab sofort zurückgewiesen werden", sagte Seehofer laut dem Bericht in der Krisensitzung seiner Partei in München. Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben, sollen nach den Plänen der CSU in Bälde ebenfalls zurückgewiesen werden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bekäme damit noch gut zwei Wochen Zeit bis zum EU-Gipfel Ende Juni, um eine europäische Lösung über die Rücknahme von Asylbewerbern zu erreichen. Das soll durch Abmachungen mit besonders von der Ankunft von Flüchtlingen belasteten Ländern wie Italien und Griechenland gelingen. Damit will Merkel verhindern, dass die Freizügigkeit im Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen abgeschafft wird.

Parallel zum CSU-Vorstand trifft auch die Führungsriege der Schwesterpartei CDU zur Krisensitzung. Beide Parteien wollen am frühen Nachmittag vor die Presse treten und ihre Beschlüsse verkünden. CDU und CSU stecken in der schwersten Krise seit Jahrzehnten. Ein Zerwürfnis bis hin zum Scheitern der großen Koalition droht.

June 18, 2018 06:05 ET (10:05 GMT)

