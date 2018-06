Vorigen Freitag gab es von VW neue Zahlen in Bezug auf den Absatz im Monat Mai. Dabei ging es um die Zahlen für den gesamten Konzern - insofern gilt es, hier nicht den Überblick zu verlieren und nicht etwa z.B. nur an die Marke VW zu denken. Wie fielen diese Zahlen nun aus? Das Wachstum konnte sich sehen lassen: Denn den Unternehmensangaben zufolge wurden im Mai 2018 vom gesamten VW-Konzern 953.400 Fahrzeuge verkauft. Das war ein Plus von 6,1% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. Kleiner ... (Peter Niedermeyer)

