Recht interessant sieht inzwischen der Chart der ?Teva Pharmaceutical Industries Ltd? (kurz ?Teva?)-Aktie aus. Bekanntlich hatte die Aktie 2017 ein sehr schlechtes Jahr und kam gewaltig unter die Räder. Ende Oktober 2017 wurden in Euro sogar zwischenzeitlich einstellige Kurse gesehen. Das sieht inzwischen wieder deutlich anders aus und seit diesen Tiefstkursen hat sich der Aktienkurs in etwa verdoppelt. Damit ist nun die Frage, ob vielleicht sogar der größere Abwärtstrend der Aktie nach oben ... (Peter Niedermeyer)

