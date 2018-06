Die Post will den E-Transporter Streetscooter mindestens bis 2020 weiterbauen. Langfristig will die Post jedoch kein E-Autobauer sein. Ein Verkauf an strategische Investoren oder ein Börsengang sind laut Post-Chef Frank Appel denkbar. Post-Chef Frank Appel will trotz des Rauswurfs von Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes vorerst an dessen Streetscooter-Projekt festhalten. Gerdes hatte den Bau ...

