Eine Vision vom unterirdischen Highspeed-Transportsystem nimmt Form an: Jüngst verkündete Elon Musk überraschend, dass die Arbeiten an einem 3,2 Kilometer langen Tunnel unter Los Angeles fast beendet sind. Sein Tesla und der erstmalige Stellenabbau dort rücken angesichts dieser Vision schon wieder in den Hintergrund. In der neuen Ausgabe des DUB UNTERNEHMER-Magazins geht es sowohl um den Mut des US-Zukunftskapitäns, visionäre Ideen zu verwirklichen, als auch um das Scheitern.



Dazu passen die "Tech-Trends 2018" des Future Today Instituts, die von der Redaktion auf Herz und Nieren durchleuchtet wurden. Mobilität der Zukunft, Robotik und Datensicherheit machen den Anfang. Institutsgründerin und Zukunftsforscherin Amy Webb bezeichnet uns heute Lebende im Übrigen als "Generation Transition". Dazu passt: Im Ergebnis ihrer Analyse ist das uns heute so teure Smartphone morgen schon tot.



Doch es gibt auch Wasser im Zukunftswein: den "Mangel an Reflexion" im Silicon Valley. Das stört den Star-Autor Frank Schätzing (Die Tyrannei des Schmetterlings). Im Interview mit dem DUB UNTERNEHMER-Magazin schätzt er es als "realistisch" ein, dass die KI-Technologie dem Menschen zur Gefahr wird und würdigt Vordenker wie Musk, die sich "zunehmend als Mahner ausweisen und mehr Zeit zum Innehalten fordern, um heute keine irreparablen Fehler zu machen."



Außerdem im Heft: Die Bewerbungsfrist für den Deutschen Exzellenz-Preis 2019 läuft. Die Auszeichnung unter der Schirmherrschaft von Bundesminister a. D. Wolfgang Clement würdigt herausragende Leistungen der deutschen Wirtschaft, die zu selten ein Podium finden. Die Bewerbungskategorien lauten: Führung & Verantwortung, Produkt & Dienstleistung, Digitalisierung & Transformation, Kampagnen & Kommunikation sowie Manager & Macher.



