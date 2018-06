An der Wall Street bahnen sich am Montag erneut Verluste an. Denn der Aktienterminmarkt deutet einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Der Dow-Jones-Index könnte somit seinen fünften Tag mit Abgaben in Folge erleben. Der sich abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und China könnte möglicherweise weitere Kreise ziehen und belastet daher weiterhin die Stimmung an den US-Börsen. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag Zölle auf chinesische Waren im Wert von rund 50 Milliarden Dollar genehmigt. Die Antwort aus Peking kam prompt: China wird Zölle im gleichen Umfang auf US-Importe verhängen. Diese beinhalten auch US-Öl. Zudem rief die chinesische Regierung andere Länder zu einer "gemeinsamen Aktion" gegen dieses "überholte und rückwärtsgewandte Benehmen" auf.

"Diese Retourkutschen bringen die beiden Mächte einem globalen Handelskrieg einen Schritt näher. Die überwiegende Sorge ist, wie sich diese Entwicklung auf den Welthandel und die Geschäftsstimmung ausweiten wird. (...)", sagt Jasper Lawler, Leiter der Forschung bei der London Capital Group.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2018 06:24 ET (10:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.