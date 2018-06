Kein Investor ist perfekt, aber viele der erfolgreicheren Investoren scheinen Eigenschaften zu haben, die ihnen einen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern verschaffen. Sicherlich gibt es eine Vielzahl von Anlagestilen und -methoden, die einem langfristig hohe Renditen bringen können. Aber die Konstante über den Erfolg in verschiedenen Methoden scheint am Ende der Charakter eines Menschen zu sein. Die gute Nachricht ist, dass alle Investoren sich anpassen und verändern können, um verbesserte Ergebnisse zu erzielen. Hier sind drei Charaktereigenschaften, die es wert sein könnten, mal genauer betrachtet zu werden - die könnten nämlich am Ende dafür sorgen, dass man am Markt besser performt ....

