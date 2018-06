Ex-Rennfahrer und Luftfahrtunternehmer Niki Lauda möchte die Flotte seiner Fluggesellschaft Laudamotion erweitern. Dafür sei man in Gesprächen mit Airbus und mit Leasingfirmen.

Der Unternehmer Niki Lauda will die Kapazität seiner Fluggesellschaft Laudamotion in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren deutlich ausbauen. "Wir müssen relativ schnell die kritische Größe kriegen", sagte der frühere Formel-1-Weltmeister am Montag der Nachrichtenagentur ...

