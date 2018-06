Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong und Schanghai blieben die Börsen wegen des Drachenbootfests geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.17 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.771,20 -0,47% +2,09% Euro-Stoxx-50 3.464,14 -1,17% -1,14% Stoxx-50 3.059,11 -0,96% -3,74% DAX 12.834,42 -1,35% -0,64% FTSE 7.606,55 -0,36% -0,70% CAC 5.433,13 -1,25% +2,27% Nikkei-225 22.680,33 -0,75% -0,37% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,1% +10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,84 65,73 -0,3% -0,22 +8,5% Brent/ICE 74,08 73,44 +0,9% 0,64 +14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,93 1.279,63 +0,1% +1,30 -1,7% Silber (Spot) 16,59 16,57 +0,1% +0,01 -2,1% Platin (Spot) 885,30 888,05 -0,3% -2,75 -4,8% Kupfer-Future 3,13 3,14 -0,3% -0,01 -5,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street bahnen sich am Montag erneut Verluste an. Der Dow-Jones-Index könnte somit seinen fünften Tag mit Abgaben in Folge erleben. Der sich abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und China könnte möglicherweise weitere Kreise ziehen und belastet daher weiterhin die Stimmung an den US-Börsen. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag Zölle auf chinesische Waren im Wert von rund 50 Milliarden Dollar genehmigt. Die Antwort aus Peking kam prompt: China wird Zölle im gleichen Umfang auf US-Importe verhängen. Diese beinhalten auch US-Öl. Zudem rief die chinesische Regierung andere Länder zu einer "gemeinsamen Aktion" gegen dieses "überholte und rückwärtsgewandte Benehmen" auf. "Diese Retourkutschen bringen die beiden Mächte einem globalen Handelskrieg einen Schritt näher. (...)", sagt ein Marktbeobachter.

Nvidia verlieren vorbörslich 0,5 Prozent, obwohl die Aktie in den S&P-100 statt Time Warner aufgenommen wird. Die Papiere werden nach der Übernahme durch AT&T den Index verlassen.

Alphabet büßen 0,7 Prozent ein. Die Google-Mutter investiert 550 Millionen Dollar in den chinesischen Online-Einzelhändler JD.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

-DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung

-DE/Deutsche Börse AG, Erstmalige Berechnung der "Schattenindizes" MDAX, SDAX, TecDAX im Zuge der Reform der DAX-Indexfamilie ab 24.9.

-DE/Capsensixx AG, Ende der Zeichnungsfrist

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Daten angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit einem deutlichen Rücksetzer sind die Börsen in Europa in die neue Handelswoche gestartet. Während die Aktienmärkte in der Vorwoche noch von einem schwachen Euro infolge der EZB-Zinspolitik profitierten, belasten zum Wochenauftakt die Politik wie auch die zunehmenden globalen Handelshemnisse. Einerseits dämpft die weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen USA und China. Daneben führt aber auch die Regierungskrise in Deutschland zu Zurückhaltung unter den Anlegern. Der Euro notiert zu Wochenbeginn kaum verändert. Die mögliche Regierungskrise in Berlin belastet die Gemeinschaftswährung bisher kaum. Bei einem Rücktritt der Kanzlerin könnte die Angst vor europa-skeptischen Kräften in Deutschland sehr schnell zum Marktthema werden, warnen Marktakteure. Die Lufthansa prüft eine mögliche Übernahmeofferte für die Billigfluggesellschaft Norwegian Air Shuttle. Air Shuttle steigen um 10 Prozent, Lufthansa notieren dagegen knapp im Minus. In der Dieselaffäre hat die Staatsanwaltschaft Audi-Chef Rupert Stadler festgenommen. "Ausländische Anleger ziehen sich aus der Aktie zurück", sagt ein Händler. VW minus 2,6 Prozent, Audi fallen um 1,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.05 Uhr Fr, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1618 +0,20% 1,1594 1,1616 -3,3% EUR/JPY 128,33 -0,01% 128,08 128,41 -5,1% EUR/CHF 1,1560 -0,05% 1,1560 1,1557 -1,3% EUR/GBP 0,8767 +0,41% 0,8735 1,1429 -1,4% USD/JPY 110,45 -0,22% 110,47 110,54 -2,0% GBP/USD 1,3253 -0,20% 1,3272 1,3275 -1,9% Bitcoin BTC/USD 6.475,28 -1,0% 6.478,38 6.567,35 -52,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Befürchtung einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China hat belastet. Die Chinesen konterten die US-Zölle. Zudem rief die chinesische Regierung andere Länder zu einer "gemeinsamen Aktion" auf. Für den Nikkei-225 ging nach unten. Hier standen zudem die jüngsten Daten zur japanischen Handelsbilanz im Fokus. Japan hat im Mai verstärkt Flugzeuge und Triebwerke aus den USA importiert und deswegen das erste Handelsdefizit seit drei Monaten verzeichnet. Japan steht, wie andere US-Handelspartner auch, unter Druck, seinen Handelsüberschuss gegenüber den USA zu senken. Der Yen profitierte von seinem Status als "sicherer Hafen". Dies belastete vor allem die Exportwerte in Tokio. Dazu kam ein schweres Erdbeben im Westen Japans. In Schanghai, Hongkong und Taiwan fand aufgrund des "Drachenbootfests" kein Handel statt. Für den S&P/ASX-200 ging es nach anfänglichen Verlusten um weitere 0,2 Prozent nach oben. Hier stützten vor allem die neuerlichen Aufschläge bei den Bankenwerten, während Rohstoffwerte mit Verlusten den Handel beendeten. Die zunehmenden Sorgen um einen globalen Handelskonflikt drückten auf das Rohstoff-Sentiment. In Singapur verlor der STI, belastet von Abgaben bei Bankenwerten. In Seoul ging es für den Kospi deutlicher abwärts. Hier zeigten sich vor allem die schwergewichteten Halbleiterwerte mit Abgaben, die unter den jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China litten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt ziehen grundsätzlich an. Hintergrund dürfte der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China mit der Ankündigung gegenseitiger Strafzölle sein. Aber auch die politische Krise in Berlin stellt zunehmend einen Risikofaktor für die Märkte dar. Gegen den Trend bilden sich dagegen die Risikoprämien im Bankensektor zu Wochenbeginn leicht zurück. Die nachlassenden politischen Spannungen in Italien haben zuletzt für Erleichterung gesorgt, genauso wie die taubenhafte EZB-Sitzung in der vergangenen Woche. Für die Commerzbank ist vor allem interessant, wie es mit der Angebotsseite weitergeht. Am vergangenen Freitag kamen Investmentgrade-Anleihen mit einem Volumen von 3,75 Milliarden Euro an den Markt. Die Frage sei nun, ob sich diese hohe Aktivität in der laufenden Woche fortsetze. Die mittelfristigen Aussichten sind wegen der auslaufenden EZB-Wertpapierkäufe Ende des Jahres nicht einfach.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Audi-Chef Rupert Stadler in Untersuchungshaft

In der Dieselaffäre hat die Staatsanwaltschaft Audi-Chef Rupert Stadler festgenommen. Die Münchener Behörde habe den CEO des Premiumhersteller am Montag in Untersuchungshaft genommen, erklärte der Audi-Mutterkonzern Volkswagen. Die Festnahme von Stadler ist die erste eines VW-Vorstandsmitglieds. Der Audi-Chef ist seit über sieben Jahren Mitglied der VW-Führungsspitze und hat bedeutenden Anteil am wirtschaftlichen Erfolg des Ingolstädter Konzerns.

Lufthansa spricht mit Norwegian über mögliche Übernahme

Die Deutsche Lufthansa prüft eine mögliche Übernahmeofferte für die Billigfluggesellschaft Norwegian Air Shuttle AS. Lufthansa-Chef Carsten Spohr bestätigte Gespräche mit der Airline aus Oslo gegenüber der Süddeutschen Zeitung (SZ). "In Europa redet aktuell jeder mit jedem", sagte Spohr der Zeitung. "Es steht eine weitere Konsolidierungswelle an. Das heißt, dass wir auch mit Norwegian in Kontakt stehen."

Post-Chef: Streetscooter-Fertigung mindestens bis 2020 im Konzern

Die Deutsche Post will den Elektrotransporter Streetscooter wenigstens bis 2020 selbst produzieren, mittelfristig aber nach einer anderen Lösung suchen. "Ja, mindestens in den nächsten zwei Jahren setzen wir das fort. Es bleibt aber auch dabei: Auf Dauer wollen wir kein Automobilhersteller sein", sagte Konzernchef Frank Appel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Evotec und Sanofi schließen Verhandlungen über F&E-Plattform ab

Evotec und Sanofi haben die Verhandlungen im Bereich Antiinfektiva abgeschlossen und sind im Plan, die gesamte Transaktion im ersten Halbjahr abzuschließen. In Frankreich müssten noch die Aufsichtsbehörden zustimmen, teilte das Hamburger Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen mit. Evotec geht davon aus, dass der Deal in den kommenden Wochen finalisiert wird.

Innogy greift auf US-Solarmarkt an

Der Energieversorger Innogy steigt in das Geschäft mit Solarkraftwerken in Nordamerika ein. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen gemeinsam mit dem Solar-Projektierer Birdseye 13 Sonnenkraftwerke mit einer Leistung von 440 Megawatt gebaut werden. "Die strategische Partnerschaft mit Birdseye ist für uns ein hervorragender Ausgangspunkt, um in den USA ein werthaltiges Solargeschäft auf- und auszubauen", sagte der Innogy-Vorstand für die erneuerbaren Energien, Hans Bünting.

Nordex erhält drei Aufträge über insgesamt 95 MW in Spanien

