Die Spitzengremien des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) haben Dieter Kempf für eine zweite Amtszeit als BDI-Präsident vorgeschlagen. Das teilte der Spitzenverband am Montag in Berlin mit. Präsidium und Vorstand hätten Kempf einstimmig erneut zur Wahl für das Amt des BDI-Präsidenten im November vorgeschlagen. Die erste Amtsperiode läuft turnusgemäß Ende des Jahres aus. Die zweijährige Amtszeit beginnt am 1. Januar 2019. Der 65-Jährige ist seit 1. Januar 2017 BDI-Präsident./hoe/DP/stw

AXC0134 2018-06-18/13:52