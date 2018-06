Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1618 US-Dollar und damit in etwa soviel wie vor dem Wochenende. Zum Franken notiert der Euro weiterhin unter der Marke von 1,16 Franken.

Ein Euro wird am Mittag mit 1,1559 Franken nach 1,1558 am Morgen gehandelt. Mit Blick auf den ökonomischen Datenkranz der Schweiz sei das Umfeld für eine Zinserhöhung eigenglich ideal, schreibt die Bank J.Safra Sarasin in einem Kommentar. Allderdings dürfte die Ankündigung der EZB, ihre Leitzinsen mindestens bis in den Sommer 2019 konstant zu halten, jegliche Phantasien diesbezüglich zunächst einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...