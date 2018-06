Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank: Deutsches BIP-Wachstum verstärkt sich im 2Q wieder

Die Bundesbank erwartet, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland trotz anhaltend enttäuschender Konjunkturdaten im zweiten Quartal verstärken wird. Die Bundesbank begründet ihre Einschätzung mit dem Wegfall von Sonderfaktoren, die das Wachstum zu Jahresbeginn belastet hätten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im ersten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen, im vierten Quartal 2017 um 0,6 Prozent und im Quartalsschnitt des gesamten Vorjahres um 0,7 Prozent.

Seehofer will härtere Grenzkontrollen stufenweise einführen - Bericht

CSU-Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will einem Bericht zufolge die Kontrolle von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen schrittweise verschärfen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet, will der CSU-Politiker ab sofort diejenigen Asylbewerber von der Polizei abweisen lassen, die hierzulande bereits einen Asylantrag gestellt haben, der abgelehnt wurde.

Söder vor Krisensitzung entschlossen für harten Asylkurs

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat vor der entscheidenden Sitzung des CSU-Parteivorstands entschieden für eine Verschärfung der Asylpolitik plädiert. Es gilt als sicher, dass sich die Parteispitze für härtere Grenzkontrollen ausspricht und damit den Streit mit der Schwesterpartei CDU schürt. "Wir als CSU stehen, wir sind geschlossen, wir sind entschlossen", betonte Söder auf dem Weg zur Sitzung in München.

Asylstreit drückt Umfragewerte für die Union

Der unionsinterne Streit über die Asylpolitik kostet CDU und CSU offenbar Sympathien beim Wahlvolk. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, würden sich 30 Prozent für die CDU/CSU entscheiden, wie aus dem am Montag veröffentlichten Trendbarometer von RTL und n-tv hervorgeht. Das sind vier Punkte weniger als in der Vorwoche und es ist der niedrigste Wert seit der Bundestagswahl. Die Forsa-Umfrage bei 2.502 Wahlberechtigten ermittelte darüber hinaus 16 Prozent für die SPD, 10 Prozent für die FDP, 14 Prozent für die Grünen, 9 Prozent für die Linke und 15 Prozent für die AfD.

Deutschland bleibt trotz starkem Rückgang Hauptziel in EU für Asylbewerber

Deutschland ist im vergangenen Jahr trotz eines starken Rückgangs Hauptziel für Asylbewerber in der EU geblieben. Wie die europäische Asylbehörde Easo in Brüssel mitteilte, wurden 2017 insgesamt 222.560 Anträge registriert. Dies war im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 70 Prozent. Deutschland stand dabei noch für fast ein Drittel (31 Prozent) aller Asylanträge im Gebiet der EU einschließlich Norwegens, der Schweiz, Liechtensteins und Islands.

Weltweite Werbeeinnahmen steigen 2018 um 6,4 Prozent

Die Mediaplanungsagentur Magna erhöht ihre Prognose für das weltweite Wachstum der Werbeeinnahmen. Für 2018 rechnen die Marktforscher nun mit einem Plus von 6,4 Prozent auf 551 Milliarden US-Dollar, eingerechnet der Ausgaben für zyklisch stattfindende Veranstaltungen.

Handelsstreitigkeiten machen Finanzmanager vorsichtig

Finanzchefs von Banken und Unternehmen fürchten, dass sich die aktuell gute wirtschaftliche Entwicklung nicht fortsetzen wird. Vor dem Hintergrund von Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Risiken trüben sich die langfristigen Wirtschaftsaussichten derzeit erheblich ein.

