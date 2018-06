Erfurt (ots) - Dass es mit älteren Geschwistern nicht immer leicht ist, zeigt ab 20. Juni das neue Vorschulformat "Elsa" (KiKA) montags bis freitags um 9:25 Uhr auf KiKA. Die achtteilige norwegische Serie ist eine Live-Action-Produktion mit sechsminütigen Episoden.



Der Sommer hält viele neue Erlebnisse und Erfahrungen für Elsa bereit. Jede Folge erzählt ein kleines, alltägliches Abenteuer, das die Fünfjährige gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Agnes erlebt. Mit einer großen Schwester ist es nicht immer leicht, besonders dann, wenn man mitspielen, dazugehören und wahrgenommen werden möchte. Die Älteren haben oft mehr Rechte und sind gegenüber den Jüngeren nicht immer freundlich. Und mit ihrer Schwester kann Elsa nur toll spielen, wenn Agnes' Freundin Lilly nicht mit da ist. Dann muss sie sehen, wo sie bleibt.



Die Serie vermittelt auf liebevolle Art und Weise, dass es manchmal besser und auch geschickter ist, wenn man sich nicht von anderen abhängig macht, sondern immer versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Elsa hat sehr viel Fantasie und findet originelle Ideen und Lösungen für ihre kleinen Probleme. Damit gewinnt sie immerhin die heimliche Bewunderung ihrer großen Schwester.



Die Premiere der Mini-Serie "Elsa" (KiKA) zeigt KiKA am 20. Juni um 9:25 Uhr. Produziert wurde die norwegische Serie vom öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NRK Super TV. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Silvia Keil.



Registrierte Nutzer finden in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de im Bereich "Presse Plus" eine Folge zur Ansicht.



