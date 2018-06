Die CSU-Spitze hat offenbar das Asyl-Konzept von Bundesinnenminister Horst Seehofer gebilligt. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, berichten mehrere Medien am Montagnachmittag übereinstimmend.

Die Pläne sehen demnach vor, Asylbewerber mit Einreiseverbot ab sofort an den Grenzen abzuweisen. Für die anderen Fälle setzt die CSU Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Berichten zufolge eine letzte Frist von zwei Wochen, um eine europäische Lösung zu finden. Falls es in zwei Wochen keine europäische Einigung gebe, sollen demnach auch Migranten mit einer Registrierung in anderen EU-Staaten abgewiesen werden.