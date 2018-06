Mainz (ots) -



Bitte aktualisierten Programmtext beachten!



Sonntag, 24. Juni 2018, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Es gibt viel zu feiern! Deutschland ist mit den Männern der deutschen Nationalelf im Fußballfieber und im "Fernsehgarten" halten die Frauen mit außergewöhnlichen Erfolgen die Stellung.



Gäste: Alina, Peggy March, Michelle, Thomas Godoj, Pietro Lombardi, Oliver Thomas, Cesár Sampson und Sasha.



Gemeinsam mit der Sportreporterin Sabine Töpperwien und der Fußballtrainerin Inka Grings analysieren wir das bisherige WM-Geschehen und geben Tipps ab für die nächsten Spiele. Bürger Lars Dietrich hält für uns in Russland die Stellung. Die mehrfache Kicker-Weltmeisterin Lilly Andres stellt sich dem Publikum und wird versuchen, ihr Tor sauber zu halten.



Mit der Meteorologin und angehenden Astronautin Insa Thiele-Eich und ihrem Vater, dem ESA-Astronauten Gerhard Thiele, werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und die Zukunft. Mit einer starken Frau geht der "ZDF-Fernsehgarten" auf Rekordkurs: Aleksandra Rodycz versucht, die meisten Hula-Hoop-Umdrehungen mit einem Traktorreifen in einer Minute zu schaffen. Für den kulinarischen und trickreichen Service sorgen Armin Rossmeier und Florian Weiss.



