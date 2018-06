Solothurn (ots) - Flexibel, zuverlässig und universell wie ein Schweizer Taschenmesser sind die Stromspeichermodelle der Powerball Systems AG. Offene Schnittstellen, frei programmierbares Energiemanagement, Notstrom- und Inselfunktion bei jederzeit erweiterbarer Kapazität und Leistung garantieren Betreiber und Installateur langfristig volle Flexibilität in der Energiewende.



Mit Powerball bereit für E-Mobility und Neue Wärme



Die Kapazität kann bis zu 1000 Kilowattstunden erweitert werden, auch nach Jahren, die Leistung ebenfalls. Klein starten, um den selbst erzeugten Sonnenstrom zu nutzen und um Notstrom bei Blackout sicherzustellen. Wenn der Energiebedarf durch zum Beispiel Wärmepumpe und E-Mobility steigt wird unkompliziert erweitert.



All-In-One in Schweizer Qualität



Jeder Powerball ist mit Batteriewechselrichter, Energiemanagement und Kommunikation ausgestattet und somit ein unabhängiges All-In-One Gerät. Das erleichtert Installation und Erweiterung. Verbaut werden Qualitätskomponenten, vorzugsweise Schweizer Hersteller, für ein langes Speicherleben.



Modelle für jeden Einsatz und jedes Budget



Powerball Systemspeicher gibt es als "Basic" und "Professional" Modelle. Wer weder Insel- noch Notstromfunktion benötigt ist beim "Basic" Modell richtig. Wer auch bei Stromausfall nicht im Dunkeln sitzen will entscheidet sich für die "Professional" Modelle mit Notstrom- und Inselfunktion. Beide gibt es mit Lithium-Ionen- oder Blei-Akkutechnik.



Akkutechnik



Powerball bietet Betreibern bei der Batterietechnik volle Flexibilität. Nach individueller Vorliebe kann zwischen Lithium-Ionen- oder Blei-Akkutechnik gewählt werden. Und wer bei einer Erweiterung von Kapazität und Leistung die Akkutechnik wechseln möchte, kann einen bestehenden Powerball Blei-Speicher jederzeit mit einem Lithium-Ionen Powerball-Systemspeicher erweitern und umgekehrt. Powerball wählen heißt flexibel bleiben



Powerball auf der EES 2018 erleben



Die Schweizer Powerball Systems AG finden Sie auf der EES, Stand C1.214.



Über die Powerball Systems AG



Die Powerball Systems AG entwickelt und produziert intelligente, nachhaltige Qualitäts-Stromspeichern am Standort Solothurn in der Schweiz. Powerball Stromspeicher zeichnen sich durch programmierbares Energiemanagement, offene Schnittstellen und freier Erweiterbarkeit in Kapazität und Leistung aus. So können die Systemspeicher langfristig an die Bedürfnisse ihrer Betreiber, aber auch an sich ändernde Bedingungen im Umfeld angepasst werden. Die Powerball Systems AG wurde 2016 vom Elektrotechnikingenieur Mathias Grässl in Solothurn in der Schweiz mit dem Ziel gegründet, zuverlässige und einfach zu installierenden Qualitätsstromspeicher im Europäischen Markt zu platzieren, mit dem Betreiber langfristig für die Energiewende gerüstet sind. Markenzeichen des Unternehmens ist der kleinste Stromspeicher, der rund wie ein Ball und voller Energie der Powerball Systems AG ihren Namen gegeben hat. www.powerball-systems.ch



