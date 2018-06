Berlin (ots) -



Ab sofort können Ärzte Patienten mit Bluterkrankheit und ihren Angehörigen zwei Webseiten empfehlen, die Fragen zu jeder Lebensphase mit Hämophilie sicher beantworten.



- Die in Kooperation mit einem Experten konzipierte Webseite www.meine-haemophilie.de vermittelt Informationen zur Bluterkrankheit nach Lebenssituationen und bietet alltagstaugliche Hilfestellungen für Patienten und Angehörige. - Durch den Re-Launch der Webseite www.berufe-haemophilie.de erhalten insbesondere jugendliche Hämophilie-Patienten Unterstützung in Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Erkrankung.



Patienten mit Hämophilie profitieren maßgeblich von modernen Hämophilie-Therapien und können dank dieser ein weitgehend normales (Arbeits-)Leben führen. Aufgrund der lebenslang bestehenden Krankheit stellen sich jedoch in jeder Lebensphase neue Fragen. Mit dem Service- und Informationsportal www.meine-haemophilie.de gibt Pfizer Deutschland Patienten mit Hämophilie in jeder Lebenssituation und jeden Alters sowie ihren Angehörigen und Betreuern Antworten darauf. Dabei orientiert sich die Webseite thematisch an den Bedürfnissen der Patienten, die die inhaltlichen Schwerpunkte selbst mittels einer Umfrage festgelegt haben:



Dazu zählen Informationen zur Bluterkrankheit selbst, aber auch zu Ernährungs- und Sportthemen, zu juristischen Fragen und zu aktuellen Lifestyle-Angeboten. Zudem gibt es im Download-Bereich hilfreiche Materialien: Impfkalender, Zollbescheinigungen und digitale Kinderbücher sind dabei nur ein Ausschnitt des gesamten Angebots. Auch werdende Eltern und Konduktorinnen finden auf der Webseite ausführliches Informationsmaterial. Alle Inhalte stehen zudem mobil optimiert für unterwegs bereit.



Durchblick im Jobdschungel mit www.berufe-haemophilie.de



Hämophilie-Patienten müssen aufgrund ihrer verstärkten Blutungsneigung und der erhöhten Gefährdung der Gelenke bei der Berufswahl verschiedene Risikofaktoren gut abwägen. Pfizer bietet Patienten in dieser Lebensphase seit einigen Jahren Unterstützung über die Webseite www.berufe-haemophilie.de. Gemeinsam mit Hämophilie-Behandlern und einer Berufsberatungs- und psychosozialen Betreuungsstelle für Menschen mit Hämophilie wurden alle derzeit verfügbaren Ausbildungsberufe Deutschlands hinsichtlich ihres gesundheitlichen Risikos für hämophile Menschen bewertet und aktualisiert.



Mithilfe einer Suchfunktion und Ampelsystem-Bewertung können sich Besucher der Webseite gezielt über die Eignung/Nicht-Eignung verschiedener Berufe für Menschen mit Hämophilie informieren. Eine intuitive Benutzerführung und das Zusammenstellen der favorisierten Berufe mittels Herz-Buttons erleichtern die finale Entscheidung. Im Service-Bereich unterstützen zudem arbeitsrechtliche Informationen beim Einstieg in das Berufsleben. Wie schon www.meine-haemophilie.de ist die Webseite für den mobilen Gebrauch optimiert.



Beide Webseiten sind aufgrund ihrer breiten Informationsvielfalt ideale Plattformen, um den individuellen Informationsbedürfnissen der Patienten und ihrer Angehörigen Rechnung zu tragen.



