Pullach (www.fondscheck.de) - Die DJE Kapital AG kann auf einen erfolgreichen Start ihrer digitalen Vermögensverwaltung Solidvest blicken, so die DJE Kapital AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit zwölf Monaten bietet der 1974 gegründete Vermögensverwalter privaten Anlegern ein auf der erfolgreichen FMM-Investmentmethode basierendes, digitales Angebot an. Ab einem Anlagevolumen von 25.000 Euro erfolgt die Umsetzung der Investmentstrategie im Gegensatz zu anderen Roboadvisern nicht in ETF's, sondern direkt in Einzelaktien und -anleihen. Dieser Ansatz ist in Deutschland bislang einmalig. In dem volatilen Marktumfeld der letzen zwölf Monate erzielte Solidvest so mit seinem Aktienportfolio einen Wertzuwachs von 5,35 Prozent nach Kosten. ...

