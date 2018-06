Wien (www.fondscheck.de) - Vermögensverwaltende Fonds (VV-Fonds) haben einen eher durchwachsenen Start ins Jahr 2018 hingelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Vermögensverwaltende Fonds haben sich in den zurückliegenden zwölf Monaten höchst unterschiedlich entwickelt, melde Asset Standard, ein Online-Portal für vermögensverwaltende Anlageprodukte. Der von Asset Standard entwickelte "MMD-Index Flexibel", der die Entwicklung in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen vermögensverwaltenden Fonds mit flexibler Strategie abbilde und der täglich berechnet werde, habe zwar in immerhin sieben der zurückliegenden zwölf Monate positive Ergebnisse erzielen können, insgesamt aber nur eine hauchdünne Plus-Performance von 0,57 Prozent erreicht. ...

