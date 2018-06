Schleswig-Holstein will das Abfall- und Düngerecht verschärfen. Das ist einem Antrag der Fraktionen von CDU, den Grünen und der FDP zu entnehmen, den der Landtag in der vergangenen Woche verabschiedet hat. Darin wird die vom Jamaika-Bündnis gestützte Landesregierung aufgefordert, sich im Bundesrat für eine Änderung der Bioabfall- und Düngeverordnung einzusetzen. In Kiel sieht man sich beflügelt vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...