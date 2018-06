Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union hat heute (Montag) ihre Sanktionen wegen der rechtswidrigen Annexion der Krim und Sewastopols durch Russland um ein weiteres Jahr bis zum 23. Juni 2019 verlängert, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die restriktiven Maßnahmen gelten für in der EU ansässige Personen und Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...