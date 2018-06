IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM weiht sein 1,5 Million Quadratfuß großes Gelände für die Erzeugung von medizinischem Cannabis in Weedon, Quebec, ein und gibt Pressekonferenz

Vancouver, B.C., Kanada, 18. Juni, 2018 - MYM Nutraceuticals Inc., (CSE: MYM) (MYM) freut sich die Pressekonferenz und Einweihung seines 1,5 Million Quadratfuß große Geländes für die Erzeugung von medizinischem Cannabis in Weedon, Quebec, Kanada, anzukündigen.

Die offizielle Zeremonie des Spatenstichs wird am Dienstag, dem 19. Juni 2018 um 14 Uhr auf dem Projektgelände in Weedon, Quebec stattfinden. Das Durchtrennen des Bands und die daran angeschlossene Pressekonferenz sind der Startpunkt für die Errichtung von fünfzehn Gewächshäusern für medizinischen Cannabis. Neben dem Vorstandsvorsitzender von MYM Herr Erick Factor und dem CEO des Unternehmens Herr Rob Gietl wird auch der Bürgermeister der Gemeinde Weedon, Herr Richard Tanguay anwesend sein.

Die Geschäftsführung von MYM wird bei dieser Gelegenheit die aktuellen Nachrichten über das Weedon-Projekt bekannt geben, das 200 Millionen Dollar an Investitionen erfordert und 400 neue direkte Arbeitsplätze schaffen wird. Laut einer von MYM in Auftrag gegebenen Deloitte-Studie kann das Projekt jährlich mehr als 30 Millionen Dollar für lokale und Provinzregierungen generieren. Herr Factor und Herr Gietl werden gemeinsam mit Bürgermeister Tanguay den Medienvertretern alle Fragen rund um das Projekt beantworten.

Das Weedon-Projekt gehört zu den größten Initiativen der privaten Investitions- und Wirtschaftsentwicklung im Gebiet Eastern Townships der letzten Jahrzehnte, sagte Rob Gietl, CEO von MYM. Wir freuen uns darauf, die Einzelheiten des Projekts mit den lokalen Medien und den Bürgern von Eastern Townships zu erörtern.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Daniel Nadeau

Pressesprecher für die Region Quebec - Weedon-Projekt - MYM Nutraceuticals

+1 819620 6981

Anreise zum Standort:

Aus Sicherheitsgründen stellt MYM ein Shuttle zur Verfügung, das die Medienvertreter und Gäste zum Standort bringt. Der Bus verlässt das Weedon Community Center um 13:15 Uhr. Das Gemeindezentrum befindet sich in der 209 des Érables Street, RR5, Weedon.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, mit ihrem eigenen Fahrzeug anzureisen. Um von Sherbrooke zur Baustelle der Gewächshäuser zu gelangen, nehmen Sie den Highway 112 und biegen rechts in die Saint-Janvier Street in Weedon ein. Am Ende der Saint-Janvier-Street biegen Sie rechts ab auf die Autobahn 257 und fahren 3 km bis Range 2. Sie biegen rechts auf Range 2 ab und fahren 5 km, bis Sie zur Straße kommen, die zur ehemaligen Kiesgrube Boisvert führt. Biegen Sie auf dieser Straße noch einmal rechts ab, bis Sie zur Einfahrt des Grundstücks gelangen. Fahren Sie hinein, biegen Sie links ab und nach einem weiteren Kilometer erreichen Sie den Ort der Pressekonferenz.

Wenn Sie den Shuttle-Dienst in Anspruch nehmen wollen, den MYM bereitstellt, benachrichtigen Sie bitte Herrn Daniel Nadeau unter +1 819 620 6981.

Über MYM Nutraceuticals Inc.

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das auf den Erwerb von Health Canada-Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Cannabis in Bio-Qualität spezialisiert ist. MYM ist als Aktionär an zwei Produktionsprojekten in Quebec beteiligt, die bei Fertigstellung eine Produktionsfläche von über 1,5 Millionen Quadratfuß umfassen werden. MYM ist außerdem an einem Produktionsprojekt mit einer Fläche von 1,2 Millionen Quadratfuß (Projekt Northern Rivers) in New South Wales, Australien als Aktionär beteiligt. Australien ist ein spannender neuer Markt, in dem Cannabis vor kurzem für medizinische Zwecke legalisiert wurde. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

FÜR DAS BOARD:

Rob Gietl, CEO

MYM Nutraceuticals Inc.

www.mym.ca

Investor Relations

Terry Brown

1.855.696.2261

terry@mymarijuana.ca

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in den Besprechungen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion and Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar, weshalb die entsprechenden Informationen auch nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Die Canadian Securities Exchange (CSE oder CNSX-Markt) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten(laut Definition dieses Begriffes in der im U.S. Securities Act veröffentlichten Vorschrift S) nicht verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von deiner solchen Registrierungsverpflichtung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43729

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43729&tr=1

