INDUS Holding AG: INDUS-Gruppe vergrößert Aufsichtsrat mit sechs Arbeitnehmervertretern DGAP-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung INDUS Holding AG: INDUS-Gruppe vergrößert Aufsichtsrat mit sechs Arbeitnehmervertretern (News mit Zusatzmaterial) 18.06.2018 / 14:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. INDUS-Gruppe vergrößert Aufsichtsrat mit sechs Arbeitnehmervertretern Bergisch-Gladbach, 18. Juni 2018 - Die INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach wird noch in diesem Jahr den Aufsichtsrat um sechs Sitze erweitern und außerdem paritätisch besetzen - zur Hälfte mit Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und zur Hälfte mit Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 29. November 2018 werden die sechs Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner neu gewählt. In den kommenden Monaten wählen auch die Arbeitnehmer ihre sechs Vertreter. Die Änderung des Aufsichtsrates ergibt sich aus der Statusänderung von einer rein vermögensverwaltenden Holding hin zu einer Konzernobergesellschaft, wie sie das Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem Beschluss vom 4. Juni 2018 festgestellt hat. Die INDUS-Gruppe vereint derzeit 45 mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin- und Gesundheits-technik sowie Metalltechnik unter ihrem Dach. Zusammen mit den Enkeltöchtern sind es 189 vollkonsolidierte Unternehmen. Die Zahl der weltweit Beschäftigten ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und liegt aktuell bei über 10.000. Das Geschäftsmodell der Mittelstandsholding setzt mit Erfolg auf eine weitreichende unternehmerische Freiheit der Beteiligungsunternehmen und deren Eigenständigkeit. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die Gruppe einen Rekordumsatz von 1,64 Mrd. Euro. Kontakt: Nina Wolf & Julia Pschribülla Unternehmenskommunikation & Investor Relations INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73 Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-66 E-Mail presse@indus.de E-Mail investor.relations@indus.de www.indus.de Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=FTJAGTRRBI Dokumenttitel: INDUS-Gruppe vergrößert Aufsichtsrat mit sechs Arbeitnehmervertretern 18.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Deutschland Telefon: +49 (0)2204 40 00-0 Fax: +49 (0)2204 40 00-20 E-Mail: indus@indus.de Internet: www.indus.de ISIN: DE0006200108 WKN: 620010 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 696199 18.06.2018

