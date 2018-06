Ditzingen (ots) -



Deutschland ist noch nicht smart / Online-Handel ersetzt keinen der bekannten Kauforte / Stationärer Handel weiterhin wichtig beim Kauf / Primäre Kaufkriterien sind Preis, Service und Beratung / EURONICS Cross-Channel-Retail (CCR) Ansatz deckt sich mit Kundenbedürfnissen



Die EURONICS Deutschland eG stellt die Ergebnisse ihres jährlichen Trendmonitors vor. Dieser zeigt deutlich: Deutsche Haushalte sind technisch sehr gut ausgestattet, doch Deutschland ist noch nicht so smart, wie Medienberichte vermuten lassen. Und genau hier liegen die Wachstumspotentiale für den mittelständischen Fachhandel.



Die Ergebnisse des Trendmonitors zeigen, dass Deutschland bisher "teilvernetzt" ist. Die Befragten nutzen smarte Funktionen unterschiedlich intensiv. 7,6 % der befragten sind bereits Smart Home affin und weitere 20,2 % sind offen für vernetzte Lösungen. Unter der smarten Hardware sind die Streaming Systeme zur drahtlosen Musikübertragung die Spitzenreiter mit 13,2 %. Weitere 12,1 % der Haushalte verfügen über Geräte mit Sprachassistenten. 56,5 % der Befragten wünschen sich zudem, dass Fachhändler die Geräte für smarte Lösungen anbieten und auch die Installation betreuen können. Da Smart Home im Alltag der Kunden weiter an Relevanz zunimmt, hat sich EURONICS mit Produktneuheuten in den klassischen Sortimentsbereichen und mit Kompetenz im Bereich Smart-Home-Installationen für die Zukunft aufgestellt. "Der Markt für smarte Geräte zur Vernetzung und Sprachsteuerung bietet großes Wachstumspotential. Deutsche Konsumenten sind aufgeschlossen für Funktionen eines Smart Homes, die ihr Leben erleichtern und einen echten Mehrwert bieten. Zuhause wollen sich die Deutschen vor allem wohlfühlen. Unsere Befragung zeigt, in den eigenen vier Wänden zählt für 80 Prozent der Teilnehmer die Gemütlichkeit, aber auch Sicherheit ist weit mehr als der Hälfte sehr wichtig. Hier können wir als Fachhändler unsere Beratungskompetenz unter Beweis stellen und diese Bedürfnisse bedienen", erklärt Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der EURONICS Deutschland eG.



Die Ergebnisse des Trendmonitors zeigen außerdem: Beim Einkauf von Elektrogeräten nutzen Konsumenten in Deutschland eine Vielzahl an Bezugsquellen. So wurde keine der bewährten Einkaufsmöglichkeiten - von den lokalen Kleinanzeigen bis zum Homeshopping - ersetzt. Daraus kann abgeleitet werden, dass Konsumenten auch in Zukunft je nach Preis, Gelegenheit und persönlicher Präferenz an unterschiedlichen Orten einkaufen werden. Der stationäre Handel spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: 66,6 % der Befragten gaben an, Produkte in größeren Elektrofachgeschäften zu kaufen, 49,5 % nutzen Fachgeschäfte. Damit ist EURONICS mit seinen großen Warenhäusern EURONICS XXL, den Fachgeschäften und dem eigenen Online-Shop unter den meist genutzten Kauforten vertreten.



Parallel dazu nimmt die Bedeutung digitaler Kanäle weiter zu. So gaben 72,1 % der Befragten an, Online-Kaufportale zu nutzen. Von diesem Trend profitieren auch die Online-Shops großer Elektro-Fachmarktketten (42,7 %) sowie die Online-Präsenzen der Fachgeschäfte (21 %). Das Internet gewinnt vor allem als Recherche-Werkzeug an Bedeutung. Wenn es darum geht, welche Informationsquelle entscheidend für den Kauf ist, wird die Online-Recherche mit 37,5 % an erster Stelle genannt. An zweiter stehen Testberichte (20,5 %). Mit 14,4% findet sich die Beratung im Fachhandel an dritter Position und verdeutlicht die Rolle der Verkäufer vor Ort.



Im Durchschnitt kaufen 49,8 % im stationären Handel. Davon informieren sich 32,9% zuvor online. Dementsprechend kaufen 50,2 % online. Preisvergleich über das Smartphone direkt im Geschäft ist nicht üblich. 52,1% geben an, dass sie dies nie machen.



Wie auch die Befragungen der vergangenen Jahre zeigen, bleibt das entscheidende Kriterium beim Erwerb von elektronischen Geräten mit 72 % der Preis. Weiter nennen die Befragten guten Service z.B. bei defekten Geräten (53,6 %) sowie die kompetente Beratungsleistung des Personals (47,7 %) als ausschlaggebend für die Kaufentscheidung. Das Kaufverhalten hängt damit maßgeblich von einer attraktiven Preisgestaltung im Zusammenspiel mit kompetenter Beratung und einem umfassendem Service-Angebot vor Ort ab.



Über den EURONICS Trendmonitor:



Der EURONICS Trendmonitor wird jährlich in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Value_A Marketing Intelligence erstellt. Die Konsumentenbefragung für den diesjährigen Trendmonitor wurde im Mai 2018 auf Basis einer repräsentativen Online-Befragung von 2.000 Kunden durchgeführt. Mit dem Trendmonitor liefert EURONICS seinen Mitgliedern detaillierte Einblicke in die Branchenentwicklung sowie aktuelle Zahlen zum Konsumverhalten und ausgewählten Produktkategorien wie TV, Smartphone und Haushaltsgroßgeräte.



Über EURONICS:



OLED-TVs, Smart Wearables, Smart Home und Haushaltsgeräte mit höchster Energieeffizienz gehören gleichermaßen zum Sortiment der EURONICS Fachhändler wie die konventionellen Produkte der Consumer Electronics. Die Genossenschaft zählt in Deutschland rund 1.361 Mitglieder an 1.498 Standorten mit über 11.000 Mitarbeitern. Ein umfassendes Dienstleistungsangebot, individuelle Beratung und qualifiziertes Fachpersonal sind die gemeinsamen Kennzeichen der zumeist inhabergeführten, mittelständischen Fachgeschäfte und Fachmärkte. Der zentral regulierte Umsatz der EURONICS Deutschland eG betrug im Geschäftsjahr 2016/2017 1,47 Milliarden Euro.



Die EURONICS Deutschland eG ist Partner des europäischen Einkaufs- und Marketingverbundes EURONICS International mit Sitz in Amsterdam. Aktuell ist die Verbundgruppe mit mehr als 8.800 Standorten in Europa aktiv und erzielte 2016 einen Gesamtumsatz von 18,8 Milliarden Euro. Mehr als 50.000 Mitarbeiter sind in den rund 5.500 Mitgliedsunternehmen beschäftigt. In Europa ist EURONICS die größte Verbundgruppe der Branche.



www.euronics-deutschland.de



