Frankfurt am Main (ots) - Auf der 63. Mitgliederversammlung des Verband Bildungsmedien e. V. am 14. Juni 2018 in Berlin wurde Dr. Ilas Körner-Wellershaus (Ernst Klett Verlag GmbH) zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsitzende Wilmar Diepgrond (Westermann Gruppe) hatte nicht für eine weitere Amtsperiode kandidiert.



Andreas Klinkhardt (Verlag Julius Klinkhardt KG) und Patrick Neiss (Cornelsen Verlag GmbH) wurden im Amt bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Christiane Heidrich (STARK Verlag GmbH), die bereits im Dezember 2017 in den Vorstand berufen worden war, sowie Dr. Peter Schell (Westermann Gruppe).



Außerdem im Vorstand vertreten sind die Schatzmeisterin Michaela Hueber (Hueber Verlag GmbH & Co. KG) sowie Dr. Jacob Kloepfer (Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG).



Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Seine Mitglieder entwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen. Gerade im digitalen Zeitalter ermöglichen qualitätsgesicherte Bildungsmedien individuellen Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe. https://www.bildungsmedien.de



