München/Kolkata (ots) - Vikram Solar, Indiens führender EPC-Anbieter und Hersteller von Solarmodulen, präsentiert auf der Intersolar Europe 2018 in München seine neue Produktlinie intelligenter "Solivo"-Module mit integrierter Leistungselektronik von Tigo Energy. Die Solivo-Serie ist die jüngste Ergänzung des Produktportfolios von Vikram Solar für kristalline Silizium-PV-Module mit dem bisher höchsten Wirkungsgrad: bis zu 19,07% für 72 Zellen und bis zu 19,36% für 60 Zellen.



Erfahren Sie mehr über Solivo auf der Intersolar München 2018 Stand A1.171 oder unter folgendem Link: https://www.vikramsolar.com/download-category/solivo/



Ein Pressebild können Sie hier herunterladen: https://goo.gl/TDSKqP



Die neue Produktlinie integriert Tigos flexible Leistungselektronik auf Modulebene (Flex MLPE), die zahlreiche intelligente Funktionen bietet. Die TS4-Plattform von Tigo funktioniert ähnlich wie Standard-Anschlussdosen, bietet jedoch mehr Funktionalitäten für eine höhere Zuverlässigkeit - von "smart-ready" TS4-Dioden bis hin zu Überwachung, Sicherheit, Optimierung und langen Strings. Die Plattform maximiert die Energieproduktion für eine optimale Rendite bei suboptimalen Installationsbedingungen aufgrund von Teilverschattung, Stromfehlanpassung oder Modulleistungstoleranz. Weitere Funktionen sind: bessere Wärmeableitung von Modulen, geringere Widerstandsverluste in Strings, frühzeitige Fehlererkennung, Maximierung der Flächennutzung, Senkung der Betriebs- und Wartungskosten und Erhöhung der Systemverfügbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Modulen.



Ivan Saha, CTO und Leiter der Modulproduktion bei Vikram Solar Limited, sagte hierzu, dass "Vikram Solars neueste Serie smarter Module mehr Leistung durch Optimierung auf Modulebene bedeutet. Dabei kann jedes Modul optimiert werden, wodurch negative Effekte wie Verschattung, Verschmutzung oder Fehlanpassung weitgehend aufgehoben werden. Smarte Module sind unser innovatives Angebot für eine sich schnell verändernde Solarindustrie, die Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Fokus hat."



Mirko Bindi, EMEA Director - Tigo, sagte: "Tigo freut sich, die einzigartige Modularität unserer TS4-Plattform in das beeindruckende Produktportfolio von Vikram einzubringen. Mit dieser Kompatibilität kann Vikram besonders zuverlässige, integrierte und intelligente Module anbieten. Die kostenwirksamen Funktionen unseres Flex MLPE werden es Vikram Solar ermöglichen, jeden Kunden- und Projektbedarf weltweit zu decken."



Über Vikram Solar Limited



Vikram Solar ist als ein führender Anbieter solarer Energielösungen auf die Produktion hocheffizienter Solarmodule und umfassende EPC-Lösungen spezialisiert. Seit 2006 setzt das Unternehmen die Erfolgsgeschichte der Vikram Group fort, die auf 40 Jahre Fertigungserfahrung zurückblickt. Mit Vertretungen in über 32 Ländern leistet Vikram Solar einen aktiven Beitrag, um die solare Revolution voranzutreiben. In seiner Rolle als vollständig vorwärtsintegriertes EPC-Unternehmen verwendet Vikram Solar Weltklasse-Technologie zur Realisierung seiner Solarprojekte.



www.vikramsolar.com



Über Tigo



Tigo Energy, Inc. ist ein Unternehmen im Silicon Valley, das 2007 von einem Team erfahrener Technologen gegründet wurde. Das Tigo-Team kombiniert einen einzigartigen Ansatz auf Systemebene mit Fachwissen in den Bereichen Halbleiter, Leistungselektronik und Solarenergie und entwickelte die Smart Module Optimizer-Technologie der ersten Generation für die Solarindustrie. Die Vision von Tigo ist es, integrierte und nachgerüstete Flex MLPE- und Kommunikationstechnologie zu nutzen, um die Kosten für Solarstrom zu senken. Durch die Zusammenarbeit mit Herstellern von Tier-1-Modulen und Wechselrichtern in der Industrie kann sich Tigo auf seine wichtigste Innovation mit der intelligentesten modularen TS4-Plattform konzentrieren und ein breites Ökosystem nutzen. Tigo hat Niederlassungen in den USA, Europa, Japan, China, Australien und dem Mittleren Osten.



Erfahren Sie mehr unter www.tigoenergy.com.



OTS: Vikram Solar newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75556 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75556.rss2



Pressekontakt: Saira Alam Head of Global Marketing saira.alam@vikramsolar.com Telefon: +49 30 8965 4801