Bei der Vorstellung, wie das Schutzleitersystem der elektrischen Anlage aufgebaut ist, gilt es zu berücksichtigen, dass die meisten Körper in der elektrischen Anlage durch ihren Schutzleiteranschluss keinen Stich bzw. endendes Potential aufweisen, sondern durch die Kontaktierung des Körpers mit dem Untergrund ein vermaschtes System erzeugen. Diese im FBZ-E sog. rückwärtige Potentialeinspeisung ist auch bei der Beurteilung der Messwerte zu berücksichtigen.

Vermaschte Schutzleiterpotentiale

Die rückwärtige Einspeisung fällt bei einer Leuchte auf einem Mauerwerk weniger ins Gewicht als bei einem Durchlauferhitzer, dessen metallische Verrohrung in dem Schutzpotentialausgleich eingebunden ist und als Parallelweg des Schutzleiters betrachtet werden muss.

Die Entfernung der Verrohrung des Durchlauferhitzers ist für die Beurteilung des gemessenen Wertes der Schutzleiterstrecke präziser. Hier sollte dann auch nicht unbedingt der zeitliche Aufwand an erster Stelle stehen, sondern viel mehr, dass mit dem jeweiligen Entfernen und Wiederherstellen der Verrohrung die Gefahr zukünftiger Leckagen wahrscheinlicher wird. Somit besteht mit vorhandener metallischer Verrohrung des Durchlauferhitzers bei der Messung des Schutzleiters die Möglichkeit, dass der Schutzleiter als positiv bestätigt wird, obwohl dieser nicht angeschlossen ist. Das Messergebnis basiert in diesem Moment ausschließlich auf dem Parallelzweig »Verrohrung«. Sollte dies Gegenstand in Verbindung eines Körperschlusses im Durchlauferhitzer sein, könnte die Abschaltung durch den Kurzschlussstrom über die Verrohrung möglich sein. Das ist aber keine vorgesehene Option für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme.

Alternativ kann durch das Abklemmen des Schutzleiters an der Anschlussklemme des Durchlauferhitzers und dessen messtechnische Bestätigung in Ergänzung einer weiteren Schutzleitermessung von der Anschlussklemme bis zur Heizpatrone vorgenommen werden. Hierbei ist nach ...

