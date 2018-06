ROUNDUP 2: Audi-Chef Stadler verhaftet - VW-Aufsichtsrat tagt

INGOLSTADT/WOLFSBURG - Mit Audi-Chef Rupert Stadler ist zum ersten Mal in der Dieselaffäre ein Unternehmenslenker verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm Betrug vor und erwirkte am Montag einen Haftbefehl wegen Verdunkelungsgefahr. In Wolfsburg trat am Mittag das Präsidium des VW-Aufsichtsrats zusammen, um über die neue Lage und die Konsequenzen zu beraten. Am Nachmittag sollte der Aufsichtsrat tagen.

ROUNDUP: Evotec gründet Gemeinschaftsunternehmen mit Sanofi - Aktie zieht an

HAMBURG - Das Biotechnologieunternehmen Evotec will bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten künftig weiter oben mitspielen. Die Hamburger stärken ihre Forschung in dem Bereich mit einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi . Dafür übernehmen sie dessen 100-köpfiges Forscherteam, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Auch beim Ergebnis dürfte sich das für Evotec auszahlen.

ROUNDUP: Lufthansa wirft ein Auge auf den Billigflieger Norwegian

MÜNCHEN/FRANKFURT - Der Lufthansa-Konzern hat öffentlich ein Auge auf den angeschlagenen Billigflieger Norwegian geworfen. Die norwegische Fluggesellschaft mit mehr als 140 Jets ist nach starkem Wachstum in finanzielle Schieflage geraten und gilt wegen ihrer günstigen Kostenstruktur nun auch der Lufthansa als mögliches Übernahmeziel. Zuvor hatte bereits die British-Airways-Mutter IAG zwei Angebote gemacht, die die Norweger aber ablehnten.

'FAZ': Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef und Hedgefonds Elliott sprechen Ende Juni

FRANKFURT/ESSEN - Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef Ulrich Lehner will einem Pressebericht zufolge mit Vertretern des Hedgefonds Elliott das Gespräch suchen. Der als aktivistisch geltende Hedgefonds Elliott, hinter dem der US-Investor Paul Singer steckt, kritisiert das geplante Stahl-Gemeinschaftsunternehmen von Thyssenkrupp und dem indischen Tata-Konzern. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Montag) schreibt, will Lehner Vertreter Elliotts in der letzten Juni-Woche zu einem Gespräch in der Unternehmenszentrale in Essen empfangen.

Neuer Auftrag: Nordex soll Turbinen nach Spanien liefern

HAMBURG - Der Windturbinenhersteller Nordex sichert sich weitere Aufträge. Die Hamburger sollen 31 Turbinen mit einer Leistung von insgesamt 95 Megawatt nach Spanien liefern, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Die Turbinen sollen im Auftrag eines internationalen Energieversorgers ab März 2019 in drei Windparks in Spanien aufgestellt werden. Im Auftragsumfang sei zudem der Service der Parks über eine Laufzeit von bis zu drei Jahren enthalten. Im vorbörslichen Handel reagierte die Nordex-Aktie am Morgen zunächst nicht auf den neuen Auftrag.

Deutsche Post will Streetscooter bis 2020 selbst bauen - Optionen im Blick

FRANKFURT - Nach dem Rauswurf von Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes bekennt sich Deutsche-Post-Chef Frank Appel zum hauseigenen Elektro-Lieferwagen Streetscooter. Der von Gerdes vorangetriebene Elektrotransporter werde weiter von der Deutschen Post produziert. "Mindestens in den nächsten zwei Jahren setzen wir das fort", sagte Appel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ, Montag). Der Streetscooter sei "eine sehr gute Story". Es bleibe aber dabei, dass die Post auf Dauer kein Autohersteller sein wolle.

'Spiegel': Milliardenstrafe für Daimler in Diesel-Skandal nicht vom Tisch

HAMBURG - Daimler droht laut einem "Spiegel"-Bericht in der Dieselkrise weiterhin eine Milliardenstrafe. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) halte an seiner Drohung fest, dem Autobauer eine Milliardenbuße wegen der Manipulation von Dieselfahrzeugen aufzubrummen, berichtet das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe. Von Daimler hatte es zuletzt geheißen, man gehe davon aus, dass die Verhängung eines Ordnungsgeldes nach aktuellem Sachstand nicht in Betracht komme.

'BamS': Audi drohen weitere Diesel-Rückrufe

BERLIN - Audi drohen im Dieselskandal nach einem Zeitungsbericht weitere Fahrzeug-Rückrufe durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Die Behörde untersuche das neueste Dieselmodell des A8 auf unzulässige Abschaltvorrichtungen der Abgasreinigung, berichte die "Bild am Sonntag". Im Bundesverkehrsministerium hieß es, das KBA überprüfe fortlaufend Fahrzeuge. Dies treffe auch auf den A8 zu. "Informationen können vor Abschluss der Prüfungen nicht weitergegeben werden, da es sich um laufende Verwaltungsverfahren handelt." Ein Audi-Sprecher wollte den Bericht am Sonntag nicht kommentieren.

IPO/Kreise: General Motors erwägt Börsengang der Tochter Cruise Automation

DETROIT - Der US-Autobauer General Motors (GM) erwägt laut Insidern einen Börsengang des Geschäftsfelds autonomes Fahren. Es gebe intern und mit Banken Diskussionen in einem frühen Stadium über strategische Optionen für die Tochter Cruise Automation, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. Zu den möglichen Optionen zähle neben einer Abspaltung etwa auch ein Börsengang. GM werde aber zunächst die weitere Entwicklung der Tochter abwarten - dabei könne es sich noch um Jahre handeln. Der Kurs der GM-Aktie drehte nach Veröffentlichung des Berichts ins Plus und legte rund zwei Prozent zu.

Kampfansage im Braterbusiness: Burger King plant 300 neue Restaurants

MÜNCHEN - In der Fast-Food-Branche bahnt sich eine neue Runde im Kampf um Marktanteile an: Burger King will in den nächsten Jahren 300 neue Restaurants eröffnen und das Angebot so um mehr als 40 Prozent ausweiten. "Derzeit haben wir 710 Restaurants in Deutschland", sagte Deutschland-Chef Carlos Baron der Deutschen Presse-Agentur. "Unser Ziel ist, bis zum Jahr 2023 mehr als tausend Restaurants zu haben." Derzeit ist Burger King in Deutschland halb so groß wie Marktführer McDonald's mit knapp 1500 Schnellrestaurants.

-Stromnetze unter Druck - Rekordkosten für Noteingriffe

-BDI-Spitzengremien schlagen Kempf für zweite Amtszeit vor

-Rewe-Chef erwartet Umsatzplus durch Fußball-WM

-Magna baut mit chinesischem Partner Elektroautos

-Früherer Carrefour-Chef verzichtet auf umstrittenen Millionen-Bonus

-'Incredibles 2' startet so erfolgreich wie kein Animationsfilm zuvor in USA

-'Bedeutender Meilenstein' - Eon schließt Uniper-Verkauf demnächst ab

-Outdoor-Messe am Bodensee stellt Freizeit-Trends vor

-Ein Jahr nach dem Roaming-Aus: Drei von vier Deutsche sehen Nutzen

-Betrugsanklage gegen Gründerin von Bluttest-Start-up Theranos

-Intersport will Händlern mit neuen Strukturen mehr Schwung geben

-Papierfabrik Feldmuehle Uetersen nach Insolvenz saniert

-Novartis-Tochter Alcon meldet Erfolg mit trifokaler Intraokular-Linse

-ROUNDUP/Krischer zu Stadler: 'Mär der Autoindustrie' in sich zusammengefallen

-Deutsche Kinocharts: Dinosaurier bleiben an der Spitze

-Verlegerin: Vertrauen in Überlebensfähigkeit der Zeitung gestiegen

-Stuttgarts OB zu Abgas-Skandal bei Daimler: 'Vertrauen verspielt'

-Aufsicht segnet Immofinanz-Halbjahresabschluss 2016 ab

-Hannover Rück denkt über höhere Dividendenquote nach

-Bayern: Warnstreiks im Nahverkehr werden ausgeweitet - Gespräche ergebnislos

-BIZ warnt erneut vor Kryptowährungen - kompletter Wertverlust möglich

-Internationaler Gewerkschaftsbund: Kohlekommission vorbildhaft

-Kreise: HNA sucht für Gategroup, Swissport und SR Technics nach Käufern

-Julius-Bär-Chef Hodler will Gewinn von einer Milliarde Franken erreichen

-Autozulieferer Ifa führt Gespräche mit Investoren

-Kreise: Fortschritte im Konflikt um UKW-Antennen

-Trotz starker Unwetter: Versicherer erwarten normales Schadensjahr

-Laudamotion: Übernahme durch Ryanair bald perfekt

-BMW erweitert sein Werk bei Eisenach

-Gericht: Käuferin darf bockiges Pferd zurückgeben

-General Electric streicht in der Schweiz weniger Stellen als geplant

-Bahn im Mai wieder unpünktlicher

-ROUNDUP: Deutschland bangt um Glaubwürdigkeit im Klimaschutz

-Verdi-Erhebung: In Krankenhäusern fehlen rund 80 000 Pfleger

-Marktforscher sehen steigende Ticketpreise bei Fernbussen

-G20-Staaten setzen auf Gas als Übergangsenergie

-Kreise: China erlaubt NXP-Übernahme durch Qualcomm

-Leica setzt auf Start-up-Firmen

-Ökostrom-Branche: Deutschland verpasst EU-Ziel für Erneuerbare

-Iglo ruft Petersilie wegen Verdachts auf gefährliche Bakterien zurück

-Audi will Diesel-Untersuchung im Juli abschließen

-Billighändler Tedi expandiert nach Italien und Polen°

