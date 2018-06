Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Asylbewerber in Deutschland 2017 stark zurückgegangen. Dennoch ist das Land weiter europäische Spitze.

Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist nach neuesten Daten im vergangenen Jahr um 70 Prozent zurückgegangen. 2017 beantragten rund 222.500 Menschen internationalen Schutz in der Bundesrepublik, wie die europäische Asylbehörde EASO am Montag in Brüssel mitteilte.

Im Vorjahr seien es rund 745.000 Menschen gewesen. Trotz des deutlichen Rückgangs kamen die meisten Asylbewerber europaweit noch ...

