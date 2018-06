Innenminister Seehofer holt für die Chef-Position beim BAMF wohl Unterstützung aus Bayern. Hans-Eckhard Sommer soll den Posten übernehmen.

Das Bundesinnenministerium hat bestätigt, den Asylexperten aus dem bayerischen Innenministerium, Hans-Eckhard Sommer, zum neuen Chef der obersten Flüchtlingsbehörde machen zu wollen. "Es ist beabsichtigt, dem Bundeskabinett in Kürze Herrn Hans-Eckhard Sommer aus dem Bayerischen Staatsministerium des Innern und für Integration als neuen Präsidenten für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vorzuschlagen", teilte ein Sprecher am Montag in Berlin mit. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...