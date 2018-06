NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street bahnen sich am Montag erneut Verluste an. Denn der Aktienterminmarkt deutet einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Der Dow-Jones-Index könnte somit seinen fünften Tag mit Abgaben in Folge erleben. Der sich abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und China könnte möglicherweise weitere Kreise ziehen und belastet daher weiterhin die Stimmung an den US-Börsen. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Freitag Zölle auf chinesische Waren im Wert von rund 50 Milliarden Dollar genehmigt hat, folgte die Antwort aus Peking prompt: China wird Zölle im gleichen Umfang auf US-Importe verhängen. Diese beinhalten auch US-Öl. Sorgen macht Börsianer aber auch eine mögliche Ausweitung des Konflikts. Denn die chinesische Regierung sucht Verbündete und ruft andere Länder zu einer "gemeinsamen Aktion" gegen das Vorgehen Trumps auf.

"Diese Retourkutschen bringen die beiden Mächte einem globalen Handelskrieg einen Schritt näher. Die übergeordnete Sorge ist, wie sich diese Entwicklung auf den Welthandel und die Geschäftsstimmung ausweiten wird. (...)", warnt Jasper Lawler, Leiter der Forschung bei der London Capital Group.

Sichere Häfen werden angesteuert

Am Devisenmarkt ist vermeintliche Sicherheit Trumpf: Während der japanische Yen und der schweizerische Franken zulegen, neigt der US-Dollar zu Schwäche. Der ICE-Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Der Euro bewegt sich kaum und geht bei 1,1617 Dollar um nach Wechselkursen um 1,16 zum Wochenschluss. Die sich anbahnende Regierungskrise in Berlin macht sich damit am Devisenmarkt noch nicht bemerkbar. Dies könne sich aber schnell ändern, sollte Koalition am Asylstreit zerbrechen, warnen Händler.

Auch am Gold- und Rentenmarkt zeigt sich die zunehmende Risikoscheu der Anleger mit dem eskalierenden Hansdelsstreit. Während die vermeintliche Sicherheit von US-Anleihen gesucht ist, fallen die Renditen - die zehnjähriger US-Staatsanleihen um 2 Basispunkte auf 2,90 Prozent. Der Goldpreis verteuert sich um 0,1 Prozent auf 1.280 Dollar. Die Feinunze war allerdings zum Wochenschluss im Verbund mit anderen Rohstoffen wie Industriemetallen auf ein Sechsmonatstief gerutscht. Doch Händler betonen, dass Gold am Metallmarkt ein Eigenleben führe und vom Handelskonflikt tendenzielle profitieren sollte. Allerdings war die Nachfrage nach physischem Gold zuletzt deutlich abgekühlt.

Teurer wird auch Erdöl, wobei die globaler gehandelte Sorte Brent US-Leichtöl der Sorte WTI davonzieht. Das WTI verteuert sich um 0,3 Prozent auf 65,29 Dollar je Fass, Brent um 1,3 Prozent auf 73,44 Dollar. Die chinesischen Zölle auf US-Öl dürfte die Nachfrage nach Brent in China erhöhen, heißt es im Handel.

Wenig Impulse für Einzelwerte

Handelbare Nachrichten für Einzelaktien sind derweil Mangelware: Die Aktie von Nvidia zeigt sich im vorbörslichen Handel wenig bewegt von der Entscheidung, im S&P-100 den Platz von Time Warner einzunehmen. Die Papiere werden nach der Übernahme durch AT&T den Index verlassen. Die Aktien von Nvidia sind zudem im S&P-500 gelistet. Seit Beginn des Jahres ging es für die Papiere um 37 Prozent nach oben, während der S&P-500 im gleichen Zeitraum um 12 Prozent zulegte. Vor der Startglocke verlieren Nvidia 0,4 Prozent.

Tesla büßen 0,5 Prozent ein. CEO Elon Musk hatte übers Wochenende die neuen Produktionslinien des Elektroautobauers hervorgehoben. Das Unternehmen kämpft seit längerer Zeit damit, die eigenen Produktionsziele zu erfüllen. Google steigt derweil in das chinesische E-Commerce-Geschäft ein. Der US-Suchmaschinengigant investiert dazu 550 Millionen US-Dollar in JD.com, die Nummer zwei auf dem Gebiet der Online-Handelsplattformen hinter Alibaba. Die Titel ermäßigen sich um 0,5 Prozent. Die Kursbewegungen seien aber eher Ausdruck der allgemeinen Marktschwäche, heißt es.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,55 -0,4 2,55 134,3 5 Jahre 2,79 0,0 2,79 86,3 7 Jahre 2,87 -1,7 2,89 62,6 10 Jahre 2,91 -1,4 2,92 46,5 30 Jahre 3,04 -0,7 3,04 -2,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.05 Uhr Fr, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1614 +0,16% 1,1594 1,1616 -3,3% EUR/JPY 128,30 -0,04% 128,08 128,41 -5,2% EUR/CHF 1,1550 -0,13% 1,1560 1,1557 -1,4% EUR/GBP 0,8765 +0,39% 0,8735 1,1429 -1,4% USD/JPY 110,47 -0,21% 110,47 110,54 -1,9% GBP/USD 1,3250 -0,22% 1,3272 1,3275 -1,9% Bitcoin BTC/USD 6.476,48 -1,0% 6.478,38 6.567,35 -52,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,21 65,73 +0,2% 0,15 +9,1% Brent/ICE 74,32 73,44 +1,2% 0,88 +14,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,09 1.279,63 +0,0% +0,47 -1,8% Silber (Spot) 16,54 16,57 -0,2% -0,03 -2,3% Platin (Spot) 885,10 888,05 -0,3% -2,95 -4,8% Kupfer-Future 3,12 3,14 -0,8% -0,02 -6,3% ===

