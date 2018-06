BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat seine Entschlossenheit bekräftigt, Anfang Juli die Zurückweisung von Flüchtlingen ohne Schutzstatus an der Grenze umzusetzen, falls Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bis dahin keine europäischen Vereinbarungen über "wirkungsgleiche" Maßnahmen erreicht hat. "Das werde ich so vorbereiten, dass ich in der Lage bin, das Anfang Juli auch in Kraft zu setzen", kündigte der CSU-Chef bei einer Pressekonferenz in München an. "Ich bin jedenfalls fest entschlossen, dass dies dann realisiert wird, wenn die europäischen Verhandlungen keinen Erfolg haben", betonte Seehofer.

Auf jeden Fall werde bereits in den nächsten Tagen ein Einreiseverbot für diejenigen realisiert, die kein Einreiserecht haben. Er werde "sofort" die Zurückweisung an der Grenze für Personen anordnen, für die eine Einreisesperre bestehe oder die in einem anderen EU-Land schon ein Asylverfahren durchlaufen hätten oder als Asylsuchende registriert seien, kündigte er an. Dass dies heute nicht geschehe, nannte Seehofer einen "Skandal für einen Rechtsstaat". Entsprechende Kontrollen seien kein Problem für die Polizei. Man unterstütze aber das Bemühen der Kanzlerin um eine europäische Lösung.

Gegen seinen mündlich vorgetragenen "Masterplan Migration" habe es im CSU-Vorstand "nicht den Hauch eines Widerspruchs" gegeben. Er freue sich, dass die CDU den Masterplan weitgehend unterstütze und hinter "62-einhalb" der 63 Punkte stehe. Insgesamt habe man "diese ganze Thematik Migration noch nicht wirklich im Griff", hob er hervor. "Hier müssen wir noch sehr viel arbeiten."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.