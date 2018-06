Hamburg/Frankfurt (ots) -



Jetzt ist es soweit: Das weltweit aktive, zur Mövenpick-Gruppe gehörende Unternehmen Marché International eröffnete als Kooperationspartner des Magazins BEEF! das erste "BEEF! Grill & Bar" im Frankfurter Europaviertel. In cooler und urbaner Atmosphäre verwöhnt das Restaurant-Team seine Gäste mit fantastischen Steaks, frisch-gewolften Burgern, saftigen Spareribs und weiteren kulinarischen Köstlichkeiten vom Flammengrill, dem Herzstück des Restaurants. Speziell für das BEEF! Grill & Bar entworfene Signature-Drinks, die hervorragend zu den angebotenen Fleisch- und Grillspeisen passen, runden das genussvolle Angebot ab.



"Wir freuen uns sehr, dass es nach monatelanger Planung endlich richtig losgehen kann", sagt Oliver Altherr, CEO von Marché International. Und Jan Spielhagen, Chefredakteur der Zeitschrift BEEF! ergänzt: "Mit Marché International haben wir einen sehr kompetenten und erfahrenen Partner für das Restaurant gewinnen können, der jahrelange Grillexpertise mitbringt und auf den wir uns als Betreiber voll verlassen."



Herzstück ist der Flammengrill



Der kulinarische Fokus des BEEF! Grill & Bar liegt auf dem Flammengrill. Auf ihm werden feinste Fleischspezialitäten wie zarte Rindersteaks, saftige Applewood smoked Spareribs oder frisch gewolfte Burger direkt vor den Augen der Gäste zubereitet. Für den echten Grillgeschmack werden sie im Niedertemperatur-Garverfahren über mehrere Stunden hinweg saftig auf den Punkt gegart, bevor sie bei hoher Hitze abschließend auf dem Flammengrill veredelt werden. Auch die Beilagen, wie zum Beispiel geröstete Kartoffeln oder verschiedene Gemüsesorten werden auf dem Grill knusprig kross gebraten und können von den Gästen individuell ausgewählt werden. Weitere Highlights der Speisekarte sind der hauseigene kaltgeräucherte Lachs, knackige Salatvariationen sowie die herrlich herzhafte BEEF! Rostbratwurst.



Das hochwertige Interieur des BEEF! Grill & Bar ist geprägt durch warme Holz- und moderne Stahlelemente, die in Kombination mit rustikalen Leder- und Wandoberflächen das BEEF! typische Flair erzeugen. Sofort ins Auge fällt die Decken- und Wandgestaltung mit abstrahiertem Rauch, die vom Graffiti- Künstler Michael Rockstein inszeniert wurde. Diese wird in der Tiefe des Raumes optisch immer dichter und rückt die Küche gestalterisch in den Fokus des Betrachters.



Auch die erlesene Getränkekarte kann sich sehen lassen: Sie überzeugt durch eine kleine, aber feine Auswahl an ausgezeichneten Weinen, speziellen Fassbieren und Whiskeys sowie speziell für BEEF! entworfene Signature-Drinks, die hervorragend zu Fleisch- und Grillspeisen passen. Der Blick auf die Bar ist offen, die Getränke werden frisch zubereitet und die Spirituosen sind hochwertig. Insgesamt bietet das Restaurant Platz für rund 130 Gäste. An sonnigen Tagen lädt zudem eine großzügige Außenterrasse zum Entspannen und Genießen ein.



Geöffnet ist das Restaurant montags bis samstags von 10.00 bis 24.00 Uhr sowie sonntags von 11.00 bis 23.00 Uhr. Die Küche steht jeweils bis 22:30 Uhr bereit. Mehr Informationen zum BEEF! Grill & Bar erhalten Sie unter: www.beef-grillbar.de



---- Über Marché International Das global tätige Unternehmen Marché International (www.marche-int.com) entwickelt innovative Gastronomielösungen, die sich durch absolute Frische und Qualität auszeichnen. Unter den bekannten Marken wie Marché Mövenpick, Palavrion Grill, Mövenpick Restaurants oder Cindy's Diner führt das Unternehmen mit Schweizer Wurzeln gastronomische Betriebe in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Slowenien, Norwegen, Ungarn, Kroatien, Singapur, Indonesien und Kanada und beschäftigt rund 2.800 Mitarbeitende. Das Gastronomieunternehmen ist führend an Autobahnen, Flughäfen und ausgewählten Stadtlagen und erzielte im Jahre 2017 einen Markenumsatz von CHF 259 Millionen. Marché International gehört zur Mövenpick Gruppe und hat den Hauptsitz in Kemptthal, Schweiz.



