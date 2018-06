Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Aumann AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Aumann AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.06.2018 in Beelen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-06-18 / 15:09 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aumann AG Beelen Wertpapierkennnummer: A2DAM0 ISIN: DE000A2DAM03 Absetzung eines Tagesordnungspunktes Nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung für Mittwoch, den 20. Juni 2018, in Beelen (Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 9. Mai 2018) haben einzelne Aktionäre und Aktionärsgruppen vor dem Hintergrund interner Statuten Vorbehalte zum Tagesordnungspunkt 7 'Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2017/1, die Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals 2018 und die entsprechende Satzungsänderung' signalisiert. Der Vorstand hat mit Rücksicht darauf am 15. Juni 2018 beschlossen, den oben genannten Tagesordnungspunkt 7 von der Tagesordnung der Hauptversammlung am 20. Juni 2018 abzusetzen. Beelen, im Juni 2018 _Der Vorstand_ 2018-06-18 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland E-Mail: constantin.mang@aumann.com Internet: http://www.aumann-ag.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 696255 2018-06-18

