peoplefone VoIP-Ready-Check: In 5-Minuten die VoIP-Tauglichkeit derKundennetze analysieren.(press1) - 18. Juni 2018 - peoplefone unterstützt Partner bei der Netzwerk-Analyse.Das Testprogramm startet eine Live-Messung und schon in wenigen Minutenliegt das Ergebnis in Form eines aussagekräftigen Reports über die VoIP-Tauglichkeit des Kunden-Netzwerkes vor.Dank übersichtlicher Detailauswertung in Ampelfarben werden Netzqualitätsowie mögliche Schwachstellen direkt aufgezeigt und das entsprechendeNetzwerksegment im Fehlerfall identifiziert. Der digitale Assistentverfügt über ein einzigartiges Messverfahren für Echtzeitkommunikation undist dabei einfach und mit geringem Aufwand zu bedienen.Erfolg ist messbar.Besteht auf Grund der ersten Messung Nachbesserungsbedarf, kann der Erfolgdes Techniker-Einsatzes mit dem Bericht der zweiten Messung nachgewiesenwerden.Download:Weitere Infos und Details über das preiswerte Techniker-Tool VoIP-Ready-Check stehen auf der peoplefone-Webseite unter http://www.voip-ready-check.de zur Verfügung.Ihr Bonus:Jeder peoplefone-Partner erhält drei Messungen gratis.Der SchweizerTelekommunikations-Konzern wurde 2005 gegründet und ist heute in derSchweiz, Deutschland, Österreich, Polen, Slowakei und Litauen tätig.Die internationale Zentrale befindet sich in Zürich.Enge Zusammenarbeit mit Systemhäusernpeoplefone Deutschland (gestartet 2015) mit Sitz in Fellbach betreut mitüber 350 Systemhauspartnern über 3500 Kunden.Seit 2018 bietet peoplefone seinen Kunden mit seinen Rechenzentren inDeutschland und in der Schweiz eine länderübergreifende Redundance undSicherheit.Ihr Pressekontakt:peoplefone GmbHPresseabteilungErich-Herion-Str. 670736 FellbachTel.: 0711 / 184204-40http://www.peoplefone.demailto:info@peoplefone.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

