Bei der Fußball-WM in Russland hat Schweden gegen Südkorea mit 1:0 gewonnen. Erst ein per Videobeweis vergebener Foulelfmeter in der 65. Minute brachte den Skandinaviern die schon längst verdiente Führung, Andreas Granqvist verwandelte.

Bereits zuvor hatte es nach Torschüssen eine klare Dominanz der Schweden gegeben, Südkorea verteidigte verzweifelt aber lange Zeit erfolgreich - und konnte dabei Kräfte sparen. Gegen Ende drehten die Asiaten dann richtig auf und wurden nochmal gefährlich. In der WM-Gruppe F teilen sich Schweden und Mexiko damit den ersten Platz, Südkorea ist tor- und punktgleich mit Deutschland auf dem dritten Rang.