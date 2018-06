BERLIN (Dow Jones)--Unternehmen und private Haushalte haben im vergangenen Jahr knapp anderthalb Milliarden Euro wegen eines Webfehlers der Energiewende zusätzlich bezahlen müssen. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, betrugen 2017 die sogenannten Redispatch-Kosten 1,4 Milliarden und lagen damit so hoch wie nie zuvor.

Diese Kosten fallen an, wenn Windräder in Norddeutschland abgestellt werden müssen, weil in den Stromleitungen kein Platz ist, um die Energie zu den Industriebetrieben im Süden zu transportieren. Die Betreiber von Windkraftanlagen müssen für den Austausch entschädigt und im Süden gegebenenfalls Reservekraftwerke angeworfen werden, um den Bedarf zu decken. "Nur der Netzausbau kann langfristig die hohen Kosten für die Netz- und Systemsicherheit senken", erklärte Netzagentur-Chef Jochen Homann. Allerdings kommt dieser nur schleppend voran.

Die geplanten drei Stromautobahnen gehen frühestens im Jahr 2025 in Betrieb und damit mindestens drei Jahre später als ursprünglich geplant. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) arbeitet deshalb an einem Netzausbau-Beschleunigungsgesetz. Er will den Entwurf noch vor der Sommerpause vorstellen.

Im Jahr 2016 mussten die Stromkunden 0,88 Milliarden für den Redispatch berappen.

